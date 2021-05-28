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Incêndio em ala de Covid-19 deixa quatro pacientes mortos em UPA de Aracaju

A prefeitura de Aracaju não informou o número de feridos. Havia 60 doentes na unidade. Uma mulher de 77 anos morreu durante o processo de remoção para um hospital

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 15:13

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 mai 2021 às 15:13
UPA Nestor Piva, em Aracaju, foi evacuada após incêndio
UPA Nestor Piva, em Aracaju, foi evacuada após incêndio Crédito: Reprodução/Kedma Ferr/TV Sergipe
Um incêndio na ala de Covid-19 nesta sexta-feira (29) em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da rede municipal de Aracaju deixou quatro pacientes mortos. Outros 35 precisaram ser transferidos às pressas.
A prefeitura de Aracaju não informou o número de feridos. Havia 60 doentes na unidade. Uma mulher de 77 anos morreu durante o processo de remoção para um hospital de urgência da rede pública estadual.
A identidade das pessoas mortas não foi divulgada. As chamas na unidade Doutor Nestor Piva, na zona norte da capital sergipana, tiveram início por volta das 6h30.
No local, dez doentes aguardavam na fila para acessar uma vaga de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em outros hospitais.
Concebidas para prestar atendimento a pacientes em casos de urgência e emergência, UPAs têm sido transformadas em hospitais improvisados diante da escassez de vagas na crise sanitária provocada pela Covid-19. Em São Paulo, algumas UPAs chegaram a triplicar seus leitos, ocupando até consultórios.
Aracaju sofre com pacientes em filas para conseguir um leito de UTI há mais de três meses. Das 115 vagas disponíveis na capital sergipana, 97% estão ocupadas. Há 22 doentes graves aguardando.
Em abril, o Ministério Público de Sergipe, por meio de uma ação civil pública, acionou a Justiça Federal para que a União, o estado e o município implantem novos leitos de UTI até que a fila esteja zerada.
Não adiantou. Na última semana, 22 leitos foram fechados. Além da ampliação de vagas, os promotores pediram a transferência urgente dos pacientes que esperavam vaga.
Até o momento, a hipótese mais provável é de que o incêndio tenha sido ocasionado por um curto-circuito no sistema de refrigeração. Houve dificuldades na remoção de pacientes porque todos estavam acamados.
Muitos doentes e acompanhantes ficaram ainda mais debilitados após inalar fumaça. O incêndio foi controlado ainda na manhã desta sexta.
Em nota, a gestão municipal informou que está em tratativas para buscar nova unidade de atendimento em substituição aos leitos do Nestor Piva.
"O reabastecimento de oxigênio nos leitos municipais está garantido pela empresa que fornece o produto e a Secretaria Municipal da Saúde está ampliando as escalas de trabalho para assegurar a assistência necessária à população aracajuana nos equipamentos da rede municipal de Saúde", comunicou.
A prefeitura destacou que estruturou um espaço para atendimento psicológico e de informações para familiares dos pacientes e trabalhadores do hospital.
A área onde ocorreu o incêndio está isolada, e o espaço não atingido será equipado para atendimento ao público.

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