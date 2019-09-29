Incêndio atinge refinaria da Petrobras no interior de São Paulo

Um incêndio no reservatório de contenção da Refinaria Henrique Lage (Revap), da, mobiliza 12 viaturas e 29 bombeiros em São José dos Campos, no interior de São Paulo, na noite deste domingo (29). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o combustível que extravasou e permanece no dique de contenção pegou fogo e a fumaça é decorrente da queima desse material.