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São José dos Campos

Incêndio atinge refinaria da Petrobras no interior de São Paulo

Combustível que extravasou e permanece no dique de contenção pegou fogo. A fumaça preta provocada pelas chamas assustou os moradores e atingiu cidades vizinhas

Publicado em 

29 set 2019 às 17:58

Publicado em 29 de Setembro de 2019 às 17:58

Incêndio atinge refinaria da Petrobras em São José dos Campos Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros
Um incêndio no reservatório de contenção da Refinaria Henrique Lage (Revap), da Petrobras, mobiliza 12 viaturas e 29 bombeiros em São José dos Campos, no interior de São Paulo, na noite deste domingo (29). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o combustível que extravasou e permanece no dique de contenção pegou fogo e a fumaça é decorrente da queima desse material.
> Petrobras pode reduzir número de trabalhadores em plataformas
A fumaça preta provocada pelas chamas assustou os moradores e atingiu cidades vizinhas. Ninguém ficou ferido e não há risco para a população. As equipes seguem tentando combater as chamas.

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