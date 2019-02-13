Ibama vê falha em salvamento de animais em Brumadinho e multa a Vale

Rejeitos de mina em Barão de Cocais poderia alcançar 11 Km, diz defesa civil de MG Crédito: Alex de Jesus | O Tempo

Ibama)determinou multa à Vale por entender que houve falha nas ações de salvamento de animais silvestres e domésticos após o rompimento da barragem em Brumadinho (MG). O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis ()determinou multa à Vale por entender que houve falha nas ações de salvamento de animais silvestres e domésticos após o rompimento da barragem em(MG).

Foi o sexto auto de infração à mineradora. De acordo com o instituto, empresa deve pagar multa diária de R$ 100 mil, aplicada desde sexta (8), até que seja executado de forma integral e satisfatória o plano de resgate, que inclui, entre outras medidas, a instalação de hospital de campanha para reabilitação dos animais e centro para triagem e abrigo. O valor é o máximo previsto para a infração em decreto que regulamenta a Lei de Crimes Ambientais.

O Ibama diz que havia determinado, por meio de notificação em 26 de janeiro - um dia após a tragédia -, que a mineradora iniciasse em até 24 horas a execução do plano de salvamento de fauna e entregasse relatórios diários sobre os animais resgatados. Em vistorias, porém, agentes ambientais apontaram atrasos na realização das obras. Além disso, os relatórios enviados não atendem integralmente as exigências.

Vale afirmou que todas as exigências contidas no auto de infração foram devidamente atendidas, segundo a Agência Brasil. A empresa diz também já ter prestado os esclarecimentos solicitados. afirmou que todas as exigências contidas no auto de infração foram devidamente atendidas, segundo a Agência Brasil. A empresa diz também já ter prestado os esclarecimentos solicitados.

Nos outros autos de infração -as multas somam R$ 250 milhões, a mineradora foi punida por causar poluição que possa resultar em danos à saúde humana; tornar área urbana ou rural imprópria para a ocupação humana; causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento de água; provocar o perecimento de espécimes da biodiversidade; e por lançar rejeitos de mineração em recursos hídricos, afirma a Agência Brasil. Outra multa, no valor de R$ 99 milhões, foi aplicada à Vale pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas.

HOSPITAL DE CAMPANHA

Em rede social, a Vale afirma que uma força-tarefa para resgatar e atender os animais foi criada logo após o rompimento da barragem.

O trabalho foi coordenado pelo CRVM-MG (Conselho Regional de Medicina Veterinária), mas, além desse grupo, ONGs e protetores independentes também seguiram para a região para socorrer cães, gatos, pássaros, bois, cavalos e outros animais afetados pela lama. Muitos ficaram presos, e outros morreram arrastados pela avalanche de rejeitos -e não há estimativas sobre eles.

A Brigada Animal encerrou os trabalhos no sábado (9). Durante 16 dias de trabalho, foram recolhidos e assistidos cerca de 400 bichos -entre resgatados e devolvidos aos donos, que foram atendidos nas propriedades de seus tutores ou que foram acolhidos na fazenda.

O CRMV informou que 121 animais continuavam nas fazendas disponibilizadas pela Vale e ficarão sob os cuidados da empresa, que contratou uma equipe de médicos veterinários e disponibilizou estrutura clínica.