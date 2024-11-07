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Gastava  R$ 1.800 por mês

Homem viciado em refrigerante diz que ficou dez anos sem beber água

Britânico afirma que bebia cinco litros de refrigerante todos os dias

Publicado em 07 de Novembro de 2024 às 05:41

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 nov 2024 às 05:41
Um homem britânico afirmou ter passado cerca de dez anos viciado no refrigerante Dr. Pepper, período no qual ficou sem beber água.
Tom Bowey, que contou sua história ao "Daily Mail", calcula que bebia cinco litros do refrigerante por dia e gastava cerca de US$ 300 por mês (cerca de R$ 1.800) apenas com a bebida. Ele diz que se curou com terapia e sessões de hipnose.
Refrigerantes
Tom Bowey calcula que bebia cinco litros do refrigerante por dia Crédito: Shutterstock
Atualmente com 42 anos, Tom conta que começou com uma latinha depois do almoço, depois passou a comprar mais ao longo do dia em uma máquina que ficava na firma onde trabalha. Aos poucos, começou a comprar engradados para nunca ficar sem estoque em casa. "Quando vi, tinha parado totalmente de beber água", contou.
Assim que acordava, Tom abria a primeira latinha do dia. No carro, a caminho do trabalho, tomava mais uma. Durante o dia, sobrevivia ao expediente tomando uma latinha atrás da outra e quando chegava em casa eram mais duas antes de dormir.
O gerente de loja só ficou preocupado quando viu que estava ficando obeso e foi alertado pelo seu dentista sobre o estado preocupante de seus dentes. "Eu me sentia inchado o tempo todo", diz. Mas o que realmente o preocupou foi quando sua filha bebê começou a pedir o refrigerante também.
Agora curado, Tom diz beber apenas água e suco.

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