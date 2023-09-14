Homem se disfarça de saco de lixo para assaltar condomínio; veja vídeo

Após os assaltos, os moradores decidiram analisar as imagens gravadas pelas câmeras de segurança, onde perceberam que o que eles acreditavam ser uma saco de lixo na calçada, na verdade era um homem Crédito: Divulgação/g1 Triângulo

Moradores de um condomínio em Uberlândia, município de Minas Gerais, estão tendo dores de cabeça devido aos constantes assaltos no local. Segundo os moradores, um homem usando uma capa preta para fingir ser um saco de lixo já teria invadido o condomínio três vezes em menos de 15 dias.

Um dos moradores do condomínio, Kauê Altrão, conversou com o site g1 Triângulo e explicou que o primeiro roubo teria acontecido no dia 30 de agosto. Segundo Kauê, o suspeito teria utilizado uma serra para invadir a propriedade e roubou uma televisão onde os moradores podiam observar as imagens de câmeras de segurança.

Homem se finge de saco de lixo e invade condomínio em Uberlândia, em Minas Gerais. pic.twitter.com/etPBwjOsTz — LeiaJa.com (@LeiaJaOnline) September 14, 2023

O segundo roubo teria acontecido poucos dias depois, quando o criminoso teria levado algumas bicicletas dos residentes. Segundo o g1 Triângulo, o terceiro assalto aconteceu na madrugada desta quarta-feira (12).

Após os assaltos, os moradores decidiram analisar as imagens gravadas pelas câmeras de segurança, onde perceberam que o que eles acreditavam ser uma saco de lixo na calçada, na verdade era um homem. Os moradores contaram que o suspeito ficava usando uma capa preta enquanto ficava no chão, no momento em que percebia que a rua estava vazia, ele levantava e invadia o condomínio usando algum objeto para arrombar o portão.