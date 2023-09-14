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Três vezes em 15 dias

Homem se disfarça de saco de lixo para assaltar condomínio; veja vídeo

O suspeito utilizava uma capa preta e ficava escondido no chão esperando o movimento na rua diminuir para poder cometer os crimes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2023 às 09:12

Publicado em 14 de Setembro de 2023 às 09:12

Após os assaltos, os moradores decidiram analisar as imagens gravadas pelas câmeras de segurança, onde perceberam que o que eles acreditavam ser uma saco de lixo na calçada, na verdade era um homem
Após os assaltos, os moradores decidiram analisar as imagens gravadas pelas câmeras de segurança, onde perceberam que o que eles acreditavam ser uma saco de lixo na calçada, na verdade era um homem Crédito: Divulgação/g1 Triângulo
Moradores de um condomínio em Uberlândia, município de Minas Gerais, estão tendo dores de cabeça devido aos constantes assaltos no local. Segundo os moradores, um homem usando uma capa preta para fingir ser um saco de lixo já teria invadido o condomínio três vezes em menos de 15 dias.
Um dos moradores do condomínio, Kauê Altrão, conversou com o site g1 Triângulo e explicou que o primeiro roubo teria acontecido no dia 30 de agosto. Segundo Kauê, o suspeito teria utilizado uma serra para invadir a propriedade e roubou uma televisão onde os moradores podiam observar as imagens de câmeras de segurança.
O segundo roubo teria acontecido poucos dias depois, quando o criminoso teria levado algumas bicicletas dos residentes. Segundo o g1 Triângulo, o terceiro assalto aconteceu na madrugada desta quarta-feira (12).
Após os assaltos, os moradores decidiram analisar as imagens gravadas pelas câmeras de segurança, onde perceberam que o que eles acreditavam ser uma saco de lixo na calçada, na verdade era um homem. Os moradores contaram que o suspeito ficava usando uma capa preta enquanto ficava no chão, no momento em que percebia que a rua estava vazia, ele levantava e invadia o condomínio usando algum objeto para arrombar o portão.
A Polícia Militar foi acionada e realizou uma vistoria no prédio. O condomínio informou que novas medidas de segurança serão instaladas para evitar que mais roubos voltem a acontecer.

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