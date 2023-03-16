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Em Botafogo

Homem morre em incêndio dentro de apartamento no Rio de Janeiro

Corpo da vítima foi encontrado carbonizado no nono andar do prédio, ondo fica localizado apertamendo onde ocorreu o incêndio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 mar 2023 às 11:30

Publicado em 16 de Março de 2023 às 11:30

Bombeiros atuam em prédio na praia de Botafogo, no Rio de Janeiro
Bombeiros atuam em prédio na praia de Botafogo, no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação/Centro de Operações RJ
Um homem morreu durante um incêndio em apartamento localizado em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira (16).
O corpo foi encontrado carbonizado no apartamento no nono andar, em prédio no número 340 da praia de Botafogo, no sentido Copacabana.
Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, os bombeiros ocuparam uma faixa da avenida para atuar no combate ao fogo. Equipes da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) também estiveram no local.
Vizinhos relataram aos bombeiros que um homem idoso morava sozinho no imóvel.
A Polícia Civil vai investigar se o incêndio foi criminoso ou acidental.

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