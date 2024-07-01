Homem invade supermercado com carro por não aceitar fim de relacionamento

Revoltado com o fim do relacionamento, um homem invadiu um supermercado de Concórdia (SC) com um carro. Ele foi preso na sequência.

Fora de si, o homem praticou atos cada vez mais agressivos até culminar com a invasão. Primeiro, ele empurrou a porta da frente do estabelecimento, que era de correr, com tanta violência que o vidro rachou.

O veículo derrubou uma mesa e um banco no hall e só parou ao bater em um caixa eletrônico Crédito: Reprodução

Na sequência, entrou num Ford Ka e deu marcha à ré porta adentro. Era manhã de sexta-feira (28) e, por sorte, não havia ninguém no saguão de entrada do supermercado.

Por fim, ele arrancou com o KA, deu a volta no estabelecimento e acelerou para dentro do supermercado. Os vidros foram arrebentados, o veículo derrubou uma mesa e um banco no hall e só parou ao bater em um caixa eletrônico. Tudo foi gravado pelo circuito interno de segurança.