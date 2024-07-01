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Santa Catarina

Homem invade supermercado com carro por não aceitar fim de relacionamento

Fora de si, o homem praticou atos cada vez mais agressivos até culminar com a invasão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 jul 2024 às 06:13

Publicado em 01 de Julho de 2024 às 06:13

Revoltado com o fim do relacionamento, um homem invadiu um supermercado de Concórdia (SC) com um carro. Ele foi preso na sequência.
Fora de si, o homem praticou atos cada vez mais agressivos até culminar com a invasão. Primeiro, ele empurrou a porta da frente do estabelecimento, que era de correr, com tanta violência que o vidro rachou.
O veículo derrubou uma mesa e um banco no hall e só parou ao bater em um caixa eletrônico
O veículo derrubou uma mesa e um banco no hall e só parou ao bater em um caixa eletrônico Crédito: Reprodução
Na sequência, entrou num Ford Ka e deu marcha à ré porta adentro. Era manhã de sexta-feira (28) e, por sorte, não havia ninguém no saguão de entrada do supermercado.
Por fim, ele arrancou com o KA, deu a volta no estabelecimento e acelerou para dentro do supermercado. Os vidros foram arrebentados, o veículo derrubou uma mesa e um banco no hall e só parou ao bater em um caixa eletrônico. Tudo foi gravado pelo circuito interno de segurança.
O homem saiu do carro e quis ir embora, mas foi detido por pessoas que acionaram a Polícia Militar. Preso, ele foi levado para a delegacia prestar depoimento. A identidade dele não foi divulgada. O motivo da ação violenta (fim de relacionamento) foi informado ao UOL pela Secretaria de Segurança Pública de SC.

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