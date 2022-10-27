A Polícia Civil do Rio prendeu um homem suspeito de manter a esposa há 15 anos em cárcere privado, no imóvel do casal no bairro Km 32, em Nova Iguaçu (RJ), na Baixada Fluminense.

Homem é preso por deixar esposa em cárcere há 15 anos Crédito: Reprodução

De acordo com informações da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a vítima foi encontrada deitada em uma cama e aparentava estar dopada. Perguntada pelos policiais se ela poderia deixar a casa, a mulher, de 35 anos, respondeu que não, pois havia sido trancada pelo marido.

A delegada Mônica Areal disse à reportagem que a vítima era mantida em local insalubre e que a denúncia partiu de uma psicóloga que atendia uma das filhas do casal e relatou o crime.

"Ele mantinha a vítima em local insalubre, dopada e trancada. É importante que fora esse domínio físico e moral, esse homem se apossava da pensão da mulher. Esse relato partiu de uma psicóloga, que atendia uma das filhas do casal, que chegou a sofrer abusos por parte do pai", disse a delegada.

O homem, que não terá a identidade revelada, vai responder por cárcere privado e crime de maus tratos contra animais, pois no local foram encontrados cães e gatos em péssimas condições."Esse autor é covarde, machuca a família como um todo", afirmou a delegada.

Segundo Mônica, foram encontrados um fio que impedia a abertura da porta do quarto pelo lado de dentro e inúmeros frascos de remédios com identificação e sem identificação.

O marido da vítima, de 54 anos, foi preso próximo ao imóvel. Ele foi abordado pelos policiais enquanto observava a movimentação na casa. Ele foi identificado na região por um vizinho que avisou sobre a presença dele à polícia. O homem e a vítima estavam casados há 17 anos e têm duas filhas.

A vítima foi encaminhada para atendimento médico e psicológico. O suspeito ainda não tem defesa constituída. Ele não será identificado para preservar as filhas.

EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 Central de Atendimento à Mulher e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.