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Em investigação

Homem confessou ter matado menina de 10 anos em Minas Gerais, diz delegado

O suspeito, que não teve o nome divulgado, era motorista da Secretaria Municipal de Saúde de Água Boa; ele afirmou que conhecia a menina por ter tido um breve relacionamento com a mãe dela
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 mar 2025 às 17:54

Publicado em 10 de Março de 2025 às 17:54

Polícia Civil prendeu o suspeito em flagrante após ele ter confessado o homicídio e a ocultação de cadáver
Polícia Civil prendeu o suspeito em flagrante após ele ter confessado o homicídio e a ocultação de cadáver Crédito: MPMG/Divulgação
Um homem de 56 anos foi preso em flagrante após confessar à Polícia Civil de Minas Gerais que matou e ocultou o cadáver de Yara Karolaine, 10, de acordo com o delegado que cuida do caso. A menina foi vista pela última vez na terça (4), no município de Água Boa e o corpo foi encontrado no sábado (8), em São Pedro do Suaçuí, no Vale do Rio Doce.
Junto ao corpo dela, que estava enrolado em um lençol branco, estavam pedaços de um vestido vermelho que ela usava em postagem feita nas redes sociais no dia em que desapareceu. Ela foi encontrada às margens de um rio por pescadoras e estava em avançado estado de putrefação, segundo a Polícia Civil.
De acordo com o delegado Marceleandro Clementino, responsável pelo caso, o suspeito negou no depoimento ter abusado sexualmente da menina, mas a hipótese não é descartada pelos investigadores. "Ele falou que a convidou para comer uma pizza em casa e que tentaria talvez manter alguma relação com ela. O corpo foi encontrado em avançado estado de putrefação, e por mais que tenhamos feito a coleta de DNA para crimes sexuais, a gente não tem certeza se isso vai dar resposta", disse o delegado.
O suspeito, que não teve o nome divulgado, era motorista da Secretaria Municipal de Saúde de Água Boa. Ele teria usado os veículos do trabalho para cometer o crime, mas não há envolvimento da prefeitura com o caso, ressalta Clementino. A reportagem não encontrou a defesa dele.
No depoimento, ele afirmou que conhecia a menina por ter tido um breve relacionamento com a mãe dela. A Polícia Civil afirma não ter identificado ainda uma motivação concreta para o crime, mas que as investigações continuam. O suspeito está detido no município de Guanhães.

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