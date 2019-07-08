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Operação Lava Jato

Herdeiro da OAS passa mal durante depoimento em Curitiba

Cesar Mata Pires Filho foi socorrido e encaminhada para um hospital da região. O empreiteiro é um dos alvos da operação Lava Jato na ação que investiga desvios em construção da sede da Petrobras, em Salvador

Publicado em 

08 jul 2019 às 19:54

Publicado em 08 de Julho de 2019 às 19:54

Cesar Mata Pires Filho, herdeiro da OAS Crédito: Nathan DENTITY_apos_ENTITYOrnelas/Divulgação
O empreiteiro Cesar Mata Pires Filho, herdeiro do grupo empresarial baiano OAS, passou mal em depoimento, nesta segunda-feira (08), para a Justiça Federal do Paraná.
Ele estava depondo quando caiu com o rosto na mesa, desacordado. Foi socorrido inicialmente por advogados presentes, enquanto outros foram à procura de um médico. Ele foi levado de ambulância a um hospital, em Curitiba.
Mata Pires Filho é um dos alvos da Lava Jato na ação que investiga desvios em construção da sede da Petrobras, em Salvador. Ele chegou a ser preso, em novembro do ano passado, mas foi solto no mês seguinte após pagar R$ 29 milhões de fiança.
O depoimento de Mata Pires Filho era um dos mais esperados no processo que investiga os desvios na construção do prédio da Petrobras, na Bahia. Ele vinha sendo incriminado por outros envolvidos no caso.
Os executivos do setor de propinas da OAS, que assinaram acordo de delação premiada com a Lava Jato, disseram que os pagamentos de suborno foram feitos com a concordância do herdeiro da empreiteira.
Cesar Mata Pires Filho tenta um acordo de delação premiada com a força-tarefa da Lava Jato, mas, segundo a reportagem a apurou, a negociação não avançou até o momento.
Segundo a PF, os contratos do empreendimento foram direcionados e superfaturados para que houvesse pagamento de ao menos R$ 68,3 milhões em vantagens indevidas.

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