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Amazonas

Há indícios de que fizeram alguma maldade com desaparecidos, diz Bolsonaro

Presidente afirmou que amostras de material humano encontrado na região do desaparecimento de jornalista e indigenista estão sendo submetidas a exame de DNA

Publicado em 13 de Junho de 2022 às 10:34

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 jun 2022 às 10:34
Caminhões com telas exibem imagem e mensagens sobre desaparecimento do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira pelas ruas de Los Angeles (EUA)
Caminhões com telas exibem imagem e mensagens sobre desaparecimento do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira pelas ruas de Los Angeles (EUA) Crédito: Divulgação / Folha de SP
O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta segunda-feira (13) que vê indícios de que o jornalista britânico Dom Philips, 57, e o indigenista Bruno Pereira, 41, que desapareceram na Amazônia foram submetidos "a alguma maldade".
"Os indícios levam a crer que fizeram alguma maldade com eles, porque já foram encontrados boiando no rio vísceras humanas que já estão em Brasília para fazer DNA. Pelo prazo, pelo tempo já temos hoje 8 dias, indo para o nono dia, que isso aconteceu. Vai ser muito difícil encontrá-los com vida. Peço a Deus que isso aconteça", disse.
Na manhã desta segunda (13), a mulher do jornalista britânico Dom Phillips, Alessandra Sampaio, afirmou que dois corpos foram encontrados na região onde o marido e o indigenista brasileiro Bruno Pereira haviam desaparecido, de acordo com o canal GloboNews. As autoridades ainda não confirmaram a informação.
O chefe do Executivo também criticou a decisão do ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), de mandar o governo federal adotar todas as providências possíveis para encontrar os dois profissionais.
"Eu não tenho número exato aqui para dizer para o senhor Barroso, mas são dezenas de milhares de pessoas que desaparecem todo ano no Brasil. Ele se preocupou apenas com esses dois. Nós via nosso Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos nos preocupamos com todos desaparecidos no Brasil", disse.
Ele classificou a decisão do magistrado como "dispensável" e que disse que o governo federal se empenhou desde o início para encontrar os dois profissionais que sumiram enquanto trabalhavam na Amazônia.

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