Grupo armado faz reféns e rouba carga de ouro no aeroporto de Guarulhos

Viaturas clonadas daforam usadas em roubo de carro forte no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. As duas caminhonetes utilizadas no roubo foram localizadas no final da tarde em um terreno na zona leste da capital. O refém, segundo a polícia, foi libertado. A polícia tenta localizar os veículos que os bandidos estão ainda em fuga.