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São Paulo

Grupo armado faz reféns e rouba carga de ouro no aeroporto de Guarulhos

As duas caminhonetes utilizadas no roubo foram localizadas no final da tarde em um terreno na zona leste da capital

Publicado em 

25 jul 2019 às 20:19

Publicado em 25 de Julho de 2019 às 20:19

Aeroporto de Guarulhos Crédito: Arquivo | Aeroporto de Guarulhos
Um grupo de criminosos disfarçados de policiais federais, inclusive com uso de viaturas clonadas, roubou cerca de 720 quilos de ouro  — algo superior a R$ 120 milhões — de uma empresa de transporte no interior no aeroporto do Guarulhos, na tarde desta quinta-feira (25).
Segundo informações preliminares da Polícia Civil e Militar, os criminosos fizeram refém a família de um funcionário da empresa — o que, em tese, facilitou a ações dos criminosos. Mesmo armados de fuzil e pistolas, não precisaram realizar um único disparo.
Carros clonados foram abandonados no Jardim Pantanal Crédito: Reprodução | TV Globo
Viaturas clonadas da Polícia Federal foram usadas em roubo de carro forte no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. As duas caminhonetes utilizadas no roubo foram localizadas no final da tarde em um terreno na zona leste da capital. O refém, segundo a polícia, foi libertado. A polícia tenta localizar os veículos que os bandidos estão ainda em fuga.

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