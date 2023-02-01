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Coquetel no Itamaraty

Governo volta atrás e tira sigilo de lista de convidados de festa da posse

A relação, que tem mais de 3.500 nomes, foi divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 fev 2023 às 16:22

Publicado em 01 de Fevereiro de 2023 às 16:22

SÃO PAULO - Após a repercussão negativa do sigilo da lista de convidados da festa de posse do presidente Lula (PT), o governo voltou atrás e liberou as informações. A relação, que tem mais de 3.500 nomes, foi enviada ao UOL pelo Ministério das Relações Exteriores.
Posse
Cerimônia de posse de Lula, ao lado da primeira-dama, Janja, no Palácio do Planalto Crédito: Tânia Rego/Agência Brasil
Na semana passada, a coluna Radar, da revista Veja, solicitou os nomes dos participantes do coquetel oferecido no Itamaraty no dia da posse via LAI (Lei de Acesso à Informação). O governo, porém, colocou sigilo de até cinco anos sobre a informação, alegando que o evento tinha "caráter reservado" e que a divulgação poderia "prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais" do país.
O governo Lula foi criticado pela decisão, já que repreendeu seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL), várias vezes pela imposição de sigilo a informações do governo federal. "É uma clara contradição do discurso do presidente em relação ao que criticava e ao discurso de posse em que ele defendeu que a transparência seja cumprida", disse Marina Atoji, diretora da ONG Transparência Brasil.
Quanto custou o coquetel no Itamaraty? O Ministério das Relações Exteriores indicou que os gastos com a posse são públicos e podem ser encontrados nos sites Portal da Transparência e no Portal de Compras do Governo Federal.
A Secretaria-Geral da Presidência informou em um pedido via LAI do jornal O Globo que a posse custou R$ 627,9 mil. O valor, porém, não foi detalhado.

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