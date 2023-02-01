Governo volta atrás e tira sigilo de lista de convidados de festa da posse

Cerimônia de posse de Lula, ao lado da primeira-dama, Janja, no Palácio do Planalto

Quanto custou o coquetel no Itamaraty? O Ministério das Relações Exteriores indicou que os gastos com a posse são públicos e podem ser encontrados nos sites Portal da Transparência e no Portal de Compras do Governo Federal.