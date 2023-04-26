Governo Lula demite 29 agentes do GSI após crise das imagens do 8 de janeiro

As exonerações foram informadas na tarde quarta-feira (26) pelo ministro interino do órgão, Ricardo Cappelli.

Imagens de invasão ao Palácio do Planalto em 8 de janeiro de 2023 Crédito: Reprodução

Também nesta quarta (26) foi publicada no Diário Oficial a exoneração do coronel José Henrique Luz Fontes, que vinha atuando como chefe de gabinete do então secretário-executivo e número 2 do GSI, general Ricardo José Nigri.

O general Nigri também acabou exonerado com o ministro Gonçalves Dias, na esteira da divulgação das imagens do 8 de janeiro . Já o coronel José Henrique Luz Fontes ocupava o cargo desde fevereiro de 2022, ou seja, ainda na gestão Bolsonaro.

Segundo a publicação no Diário Oficial, o coronel deixou o cargo a pedido.

Antes das novas exonerações, o governo Lula afirmava já ter promovido a troca de 35% do efetivo do GSI, órgão que se tornou muito associado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nos últimos quatro anos. O ministro interino da pasta, Ricardo Cappelli, vinha dizendo nos últimos dias que Lula havia pedido a ele que acelerasse as trocas no ministério.

O mandatário está em viagem à Europa e deve retornar na noite de quarta (26). Lula e seus auxiliares vão tomar uma decisão sobre o futuro do GSI após o seu retorno, definindo o nome do ministro e as atribuições do órgão, que acabou desidratado, sem a atribuição de realizar a segurança pessoal de Lula, além de perder o comando da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), que passou para a Casa Civil.