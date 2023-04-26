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Mudanças

Governo Lula demite 29 agentes do GSI após crise das imagens do 8 de janeiro

Foram demitidos 3 dos 4 secretários nacionais da pasta que entrou em crise após revelação de imagens do ex-ministro Gonçalves Dias

Publicado em 26 de Abril de 2023 às 18:58

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 abr 2023 às 18:58
BRASÍLIA - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oficializou a saída de 29 agentes do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), após a crise da divulgação das imagens que resultou na queda do ministro Gonçalves Dias. Foram demitidos 3 dos 4 secretários nacionais da pasta
As exonerações foram informadas na tarde quarta-feira (26) pelo ministro interino do órgão, Ricardo Cappelli.
Imagens de invasão ao Palácio do Planalto em 8 de janeiro de 2023
Imagens de invasão ao Palácio do Planalto em 8 de janeiro de 2023 Crédito: Reprodução
Também nesta quarta (26) foi publicada no Diário Oficial a exoneração do coronel José Henrique Luz Fontes, que vinha atuando como chefe de gabinete do então secretário-executivo e número 2 do GSI, general Ricardo José Nigri.
O general Nigri também acabou exonerado com o ministro Gonçalves Dias, na esteira da divulgação das imagens do 8 de janeiro. Já o coronel José Henrique Luz Fontes ocupava o cargo desde fevereiro de 2022, ou seja, ainda na gestão Bolsonaro.
Segundo a publicação no Diário Oficial, o coronel deixou o cargo a pedido.
Antes das novas exonerações, o governo Lula afirmava já ter promovido a troca de 35% do efetivo do GSI, órgão que se tornou muito associado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nos últimos quatro anos. O ministro interino da pasta, Ricardo Cappelli, vinha dizendo nos últimos dias que Lula havia pedido a ele que acelerasse as trocas no ministério.
O mandatário está em viagem à Europa e deve retornar na noite de quarta (26). Lula e seus auxiliares vão tomar uma decisão sobre o futuro do GSI após o seu retorno, definindo o nome do ministro e as atribuições do órgão, que acabou desidratado, sem a atribuição de realizar a segurança pessoal de Lula, além de perder o comando da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), que passou para a Casa Civil.
Na semana passada, a CNN Brasil divulgou imagens do circuito interno de segurança do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, que mostra o então ministro Gonçalves Dias nas dependências do prédio histórico e a atuação dos agentes do GSI. Alguns desses agentes orientam e até oferecem água para os invasores.
A divulgação das imagens levou à queda do ministro Gonçalves Dias, chamado GDias, aliado de longa data de Lula, de quem foi responsável pela sua segurança nos dois primeiros mandatos.

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