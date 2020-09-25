Governo libera R$ 2,5 bi para Brasil entrar na aliança internacional por vacinas

Avanços na vacina da covid-19 Crédito: Miguel Noronha/Futura Press/Folhapress

O presidente Jair Bolsonaro editou duas medidas provisórias, que devem ser publicadas ainda na noite desta quinta-feira (24) no Diário Oficial da União. A primeira trata do ingresso na aliança, enquanto a segunda libera os recursos.

"Com isso, espera-se que, por meio deste instrumento, o Brasil possa comprar o equivalente para garantir a imunização de 10% da população até o final de 2021, o que permite atender populações consideradas prioritárias", afirma nota da Secretaria-Geral da Presidência da República.

A Secretaria-Geral esclarece que a adesão à aliança permitirá o acesso ao portfólio de nove vacinas em desenvolvimento contra a Covid-19, além de outras ainda em fase de análise.

O governo argumenta que, dessa forma, aumentam as chances de acesso da população à vacina em um tempo reduzido.

"Com a diversificação de possíveis fornecedores, aumentam as chances de acesso da população brasileira à vacina no menor tempo possível. Caberá à Covax Facility negociar com os fabricantes o acesso às doses das vacinas em volumes especificados, os cronogramas de entrega e os preços", afirma o texto.

A Covax Facility é um consórcio internacional que tem o intuito de promover acordos multilaterais para acelerar a compra e distribuição de uma vacina. O consórcio é coordenado pela Organização Mundial da Saúde (OMS)

Na semana passada, o diretor geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informou que mais de 170 países haviam aderido à iniciativa.