Governo do Rio transfere gabinete para Petrópolis

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, transferiu hoje (15) o gabinete de governo para o município de Petrópolis, na região serrana do estado. Witzel despachará até amanhã (16) no Palácio Quitandinha.
Anunciado no fim do mês passado por Witzel como uma forma de “interiorizar a gestão estadual”, o projeto itinerante foi publicado no Diário Oficial como decreto.
Nesta sexta-feira, Witzel recebeu o prefeito de Petrópolis, Bernardo Rossi, para tratar de investimentos na áreas de turismo e da saúde.
Para sábado, estão previstos encontros com prefeitos e secretários da região serrana e com líderes de setores da sociedade de Petrópolis
“As atividades desenvolvidas no interior do estado não gerarão gasto adicional e nenhum funcionário receberá diária ou remuneração extra. Os secretários pagarão suas próprias despesas”, informou a assessoria do governador.
O governo ainda não divulgou o calendário de cidades que Witzel visitará neste ano.