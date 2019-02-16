Governo do Rio transfere gabinete para Petrópolis

Wilson Witzel Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, transferiu hoje (15) o gabinete de governo para o município de Petrópolis, na região serrana do estado. Witzel despachará até amanhã (16) no Palácio Quitandinha.

Anunciado no fim do mês passado por Witzel como uma forma de “interiorizar a gestão estadual”, o projeto itinerante foi publicado no Diário Oficial como decreto.

Nesta sexta-feira, Witzel recebeu o prefeito de Petrópolis, Bernardo Rossi, para tratar de investimentos na áreas de turismo e da saúde.

Para sábado, estão previstos encontros com prefeitos e secretários da região serrana e com líderes de setores da sociedade de Petrópolis

“As atividades desenvolvidas no interior do estado não gerarão gasto adicional e nenhum funcionário receberá diária ou remuneração extra. Os secretários pagarão suas próprias despesas”, informou a assessoria do governador.