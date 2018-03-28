Governo anuncia investimento de R$ 253 milhões em alfabetização

Mendonça Filho, Ministro da Educação Crédito: Leonardo Duarte/Secom-ES

O governo federal anunciou nesta quarta-feira (28) a liberação de R$ 253 milhões em recursos para a implementação do Programa Mais Alfabetização. Destes, R$ 124 milhões serão liberados de forma imediata para estados e municípios, e a outra parcela liberada no segundo semestre de 2018. Na mesma cerimônia, o ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciou também o reajuste de 20% nos investimentos em transporte escolar.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), em todo o país, 49 mil escolas aderiram ao Programa Mais Alfabetização, com atendimento de 3,6 milhões de estudantes em 156 mil turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental.

"Infelizmente o desempenho em termos de alfabetização do Brasil é muito precário, distante do que seria razoável. Estamos assegurando os investimentos para que os municípios possam se planejar focando em qualidade e eficiência, e também agregando a figura do assistente de alfabetização, que vai auxiliar os professores nessa missão extremamente importante. E hoje quero dizer que recebemos autorização do presidente da República para reajustar, também em 20%, o valor do transporte escolar", disse o ministro da Educação.

A cerimônia, que aconteceu no Palácio do Planalto, teve um clima de despedida do ministro Mendonça Filho, que sairá do cargo no próximo dia 5 para concorrer às eleições em outubro de 2018. Em discurso durante a cerimônia, o presidente Michel Temer elogiou o trabalho de Mendonça à frente do MEC e disse que seu governo promoveu uma "revolução silenciosa" na educação:

"O Mendonça, junto com a equipe dele, fez uma verdadeira revolução silenciosa na educação brasileira. Aliás, o nosso governo trabalha em silêncio e produz resultados. Trabalhamos muito para oferecer não uma educação qualquer, mas uma educação de qualidade, sincronizada com o mundo moderno e voltada para o futuro", discursou Temer.