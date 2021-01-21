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Com impasse

Governadores pedem gesto de Bolsonaro para chegada de vacina

Os governadores fizeram chegar ao presidente um apelo para que assuma a negociação com países dos quais o Brasil depende para produção de imunizantes. Especialmente a China.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 jan 2021 às 15:37

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 15:37

Evento da Aeronáutica
Presidente do Brasil Jair Bolsonaro é requisitado para a negociação com países.  Crédito: Alan Santos
Diante do impasse para importação de insumo para vacinas contra a Covid-19, governadores fizeram chegar ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) um apelo para que assuma diretamente a negociação com países dos quais o Brasil depende para produção de imunizantes. Especialmente a China.
Coordenador do tema vacina no fórum de governadores e presidente do Consórcio do Nordeste, o governador do Piauí, Wellington Dias (PT), afirma que Bolsonaro é quem tem condições legais e diplomáticas para restabelecimento dessas relações.
"É preciso um gesto [de Bolsonaro] para abertura de um diálogo. A relação está trincada. Há uma necessidade de construir pontes", disse Dias.
Na condição de porta-voz dos governadores, Dias afirma ainda que o momento requer delicadeza. "O que estamos pedindo: o presidente, diretamente com a diplomacia que tem disponível, buscar abrir diálogo para que a gente tenha a vacina".
Sem citar postagens em que o presidente, seus filhos e o chanceler Ernesto Araújo responsabilizaram a China pela eclosão da pandemia no mundo, Dias ressaltou: "A gente espera é que não aconteça nada que prejudique [a negociação]".
Alvo de críticas por suas publicações nas redes sociais, Araújo vem perdendo espaço nas negociações com exportadores de composto para a vacina, dividindo a tarefa com os ministros da Saúde, Comunicações e Agricultura.
Representando os governadores nas articulações para obtenção de vacinas, Dias afirma também que o Brasil "chegou a um ponto em que não é razoável que não se caia a ficha" para a necessidade de reedição de tradicionais parcerias comerciais e diplomáticas.
"Olhe lá o que são os principais parceiros. O Brasil não pode desprezar o que foi construído ao longo do tempo no sentido de manter uma relação civilizada com países como China, Índia e Rússia", afirmou.

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