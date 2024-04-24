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A partir desta quarta (24)

Gol suspende transporte de animais por 30 dias após morte de cachorro

O golden retriever Joca morreu após ser enviado para o aeroporto errado pela companhia aérea Gol Linhas Aéreas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 abr 2024 às 10:19

Publicado em 24 de Abril de 2024 às 10:19

Após a morte do cão Joca, um golden retriever enviado para o aeroporto errado, a Gol Linhas Aéreas suspendeu por 30 dias a venda do serviço e o transporte de cães e gatos
Após a morte do cão Joca, um golden retriever enviado para o aeroporto errado, a Gol Linhas Aéreas suspendeu por 30 dias a venda do serviço e o transporte de cães e gatos Crédito: Arquivo Pessoal
Após a morte do cão Joca, um golden retriever enviado para o aeroporto errado, a Gol Linhas Aéreas suspendeu por 30 dias a venda do serviço e o transporte de cães e gatos nos porões de aeronaves. Segundo comunicado da empresa, a medida afeta quem leva os animais de estimação na cabine.
De acordo com a companhia, a suspensão, que dura de quarta-feira (24) até 23 de maio, servirá para que a companhia se dedique totalmente a concluir a apuração sobre o caso do golden retriever.
Joca tinha 4 anos de idade e viajaria de São Paulo (Aeroporto de Guarulhos) para Sinop, em Mato Grosso, junto do seu tutor, João Fantazzini.
Por ser um cachorro de 47 kg e de grande porte, não pode ir embaixo do assento à frente e precisou ser despachado numa caixa adequada, indo no porão junto às malas dos passageiros.
A morte de Joca foi constatada por uma veterinária, que deu laudo de "parada cardiorrespiratória com causa ainda a ser esclarecida". O vídeo gravado pela mãe de João viralizou nas redes sociais e mostra o tutor ao lado do cachorro, já falecido, no terminal de cargas de Guarulhos.

O que fazer se tiver viagem marcada

Os clientes que já haviam contratado o transporte do pet pela GOLLOG Animais no período da suspensão poderão pedir devolução total do valor. Quem adquiriu o Dog&Cat + Espaço poderá pedir a restituição também da passagem.
A Gol também oferece a opção de remarcar a viagem sem custo para depois do fim da suspensão, em 23 de maio, com prazo até 31 de dezembro deste ano.
Quem já viajou e vai precisar voltar no período deve entrar em contato com a empresa para resolver o atendimento.
Segundo comunicado da companhia, as equipes de aeroportos da Gol estarão à disposição para dúvidas ou por meio da central de atendimento pelo 0800 704 0465.

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