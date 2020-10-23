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Em evento da FAB

Forças Armadas estão prontas para defender pátria e liberdade, diz Bolsonaro

O presidente participou da cerimônia em homenagem ao Dia do Aviador e da FAB, em que foi feita a apresentação oficial do caça F-39 Gripen, desenvolvido em parceria pelo Brasil e Suécia

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 15:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2020 às 15:42
O presidente Bolsonaro, sem a máscara de proteção contra a Covid-19
O presidente Bolsonaro, sem a máscara de proteção contra a Covid-19 Crédito: Júlio Nascimento/PR
Em evento da Força Aérea Brasília (FAB), o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira, 23, que as Forças Armadas estão "prontas" para defender a pátria e a garantia da liberdade. O presidente participou da cerimônia em homenagem ao Dia do Aviador e da FAB, em que foi feita a apresentação oficial do caça F-39 Gripen, desenvolvido em parceria pelo Brasil e Suécia.
"Quando tudo lhes parecer incerto, lembrem-se das Forças Armadas. Como bem diz a história, elas sempre estarão prontas para defender a pátria e a para garantir a nossa liberdade", disse Bolsonaro.
Em breve discurso, o presidente destacou que a apresentação do novo caça da FAB fará de 2020 um ano "marcante" para a aeronáutica. Com a nova aeronave, ele destacou que será possível "transformar de forma irreversível nossa operacionalidade e nossa capacidade logística".
O novo jato da FAB chegou ao Brasil em 20 de setembro e é o primeiro de um total de 36 unidades compradas pelo governo.
A compra dos caças foi firmada no fim de 2013 e o contrato assinado em dezembro de 2014, durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Parte dos 36 Gripen será fabricada no Brasil, em instalações localizadas em São Bernardo do Campo (SP) e Gavião Peixoto (SP).
O dia 23 de outubro marca os 114 anos do primeiro voo do 14-Bis, realizado em 1906 por Alberto Santos-Dumont no Campo de Bagatelle, em Paris.
O acontecimento histórico foi citado por Bolsonaro em sua fala. "Seu feito colocou definitivamente o Brasil na história mundial da aviação e das grandes invenções da humanidade", acrescentou o presidente.

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