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Goiás

Filho de João de Deus é preso por coação e corrupção de testemunhas

Um dia após o registro de um abuso sexual que teria acontecido em 2016, João de Deus e o filho tentaram 'comprar' testemunha com pedras preciosas

Publicado em 

02 fev 2019 às 12:58

Publicado em 02 de Fevereiro de 2019 às 12:58

Sandro Teixeira de Faria, filho do médium João de Deus, foi preso na manhã deste sábado (02) Crédito: Polícia Civil de Goiás
Sandro Teixeira de Faria, filho do médium João Teixeira de Faria, o João de Deus, foi preso na manhã deste sábado, 2, em sua residência, em Anápolis.
A Justiça recebeu denúncia do Ministério Público de Goiás (MP-GO) contra ele por coação no curso do processo e corrupção ativa e determinou sua prisão.
A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão a Crimes Rurais e Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, cumpriu neste sábado mandado de prisão preventiva do filho de João de Deus, Sandro Teixeira Oliveira, preso em sua residência, em Anápolis.
Preso no Núcleo de Custódia do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia desde dezembro por acusação de crimes sexuais, o médium também responde pelo mesmo crime que o filho.
"O mandado resulta de representação feita pelo Ministério Público de Goiás, o qual apura crimes de violação sexual mediante fraude, coação e corrupção ativa. Esclarecemos que, como se trata de denúncia oriunda do MP, apenas aquele órgão irá se pronunciar sobre detalhes a investigação em questão", destacou a nota.
Em 24 de janeiro, o Ministério Público de Goiás apresentou duas novas denúncias contra o médium João Teixeira de Faria, o João de Deus. A acusação também tinha como alvo o filho do médium, Sandro Teixeira de Oliveira, que responderá por coação e corrupção ativa de testemunha, de acordo com o MP-GO. Segundo o promotor Augusto César de Souza, um dia após o registro de um abuso sexual que teria acontecido em 2016, João de Deus e o filho tentaram 'comprar' a testemunha.
Os dois teriam ido até a cidade da vítima, no norte de Goiás, e oferecido pedras preciosas no valor de R$ 15 mil para que fosse retirado o registro. Na ocasião, o filho do médio estaria armado.
O médium está preso desde dezembro no Núcleo de Custódia do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Ele nega os crimes.
A reportagem não conseguiu localizar o advogado de defesa Sandro Teixeira de Faria.

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