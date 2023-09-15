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Em Goiás

Filha encontra corpo da mãe carbonizado ao ajudar a combater incêndio

Vítima morava próxima do local onde aconteceu o incêndio; Polícia Civil investiga se incêndio foi criminoso ou devido ao clima da região
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 set 2023 às 09:13

Publicado em 15 de Setembro de 2023 às 09:13

Polícia / sirene
Filha encontra corpo da mãe carbonizado ao ajudar a combater incêndio em GO Crédito: Pixabay
Uma mulher encontrou sua mãe morta, com o corpo carbonizado, ao ajudar a combater um incêndio na zona rural de Ouro Verde, em Goiás. O caso ocorreu na tarde desta quarta-feira (13).
Os moradores da cidade se reuniram para conter as chamas que consumiam um pasto e que estavam se aproximando das residências. Foi durante esse mutirão que a filha encontrou o corpo da própria mãe, as identidades das duas não foram divulgadas. As informações são da Polícia Civil.
A vítima morava perto do local do incêndio. Entretanto, os investigadores ainda não conseguiram determinar como ela foi parar no meio das chamas.
Após a mulher ser encontrada sem vida, a polícia foi acionada. Em seguida, o IML (Instituto Médico Legal) foi acionado e levou o corpo. A causa da morte não foi divulgada.
O fogo foi contido pelos próprios moradores. As autoridades também apuram se o incêndio foi criminoso ou se ocorreu em decorrência do clima seco da região.
A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil de Goiás para pedir mais informações sobre a investigação, mas ainda não obteve resposta.

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