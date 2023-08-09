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Em MG

Festa de 15 anos com show de Alok e bolo de R$ 25 mil viraliza na web

Evento teria ocorrido no último sábado (5), em Nova Lima, Minas Gerais. Além de Alok,  Dennis DJ, Dubdogz, Kvsh e a dupla The Chainsmokers se apresentaram na festa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 ago 2023 às 06:50

Publicado em 09 de Agosto de 2023 às 06:50

Uma festa luxuosa de 15 anos realizada no último sábado (5), nas proximidades de Belo Horizonte (MG), viralizou no Twitter. Detalhado em uma sequência de postagens na rede social pelo usuário Fernando Veloso, o evento milionário teria celebrado o aniversário da filha do CEO de um banco e um dos investidores do Clube Atlético Mineiro.
Na plataforma, o autor das postagens estima que o gasto total com o evento esteja entre 15 e 20 milhões de reais, tornando-o uma das comemorações mais extravagantes do país. A festa, que teria ocorrido no último final de semana, envolveu também a pavimentação das ruas de acesso ao condomínio Miguelão, localizado em Nova Lima, que fica a 22 quilômetros da capital.
O DJ Alok
O DJ Alok foi uma das atrações da festa Crédito: Instagram/@alok
O DJ brasileiro Alok confirmou à reportagem que foi uma das atrações da festa, que teria contado ainda com a presença de Dennis DJ, Dubdogz, Kvsh. Além dele, a dupla The Chainsmokers também foi citada pelo internauta no setlist.
Ainda de acordo com Veloso, o bolo encomendado em São Paulo custou aproximadamente R$ 25 mil. A reportagem tentou contato com o perfil, mas não obteve retorno.

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