Fernando Henrique diz que Huck está considerando candidatura em 2018

Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República Crédito: Fundação iFHC

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou nesta sexta-feira (09) que o apresentador Luciano Huck está considerando ser candidato à Presidência da República em 2018. Os dois jantaram nesta quinta-feira (08) em São Paulo.

"Pelo que eu saiba ele está considerando a possibilidade mas ele trabalha na Globo, tem um contrato e tem que pesar essas coisas todas", disse Cardoso em entrevista nesta manhã a rádio Guaíba, no Rio Grande do Sul.

A declaração coloca o apresentador numa saia-justa, já que ele tem negado que disputará a eleição. As negativas foram feitas em artigo a jornal, em entrevista ao apresentador Fausto Silva e até em sua defesa num caso que tramita no Tribunal Superior Eleitoral.

Na entrevista, gravada antes do jantar com Huck, o ex-presidente reagiu às críticas que têm recebido por ter se manifestado favorável a uma participação de Huck na eleição presidencial. Apoiadores do pré-candidato do PSDB à Presidência da República Geraldo Alckmin cobraram esta semana explicações do líder tucano.

"São alas mal informadas e um pouco intransigentes", afirmou Fernando Henrique Cardoso em resposta à dúvida de setores do PSDB de que ele continua apoiando Alckmin.

Cardoso reafirmou apoio a pré-candidato do PSDB e governador de São Paulo, nas prévias tucanas marcada para março e disse que tem compromisso com o PSDB.

"Vou seguir a linha do meu partido. Claro que eu apoio o Geraldo", disse ele.

Em tom de desabafo e demonstrando irritação com as críticas que vem sofrendo por defender que Huck seria um bom candidato, o ex-presidente apontou que está faltando "civilidade" na política.

"Não é só com o Luciano Huck. Eu falo com muita gente. Outro dia jantei com o Fernando Haddad (ex-prefeito de São Paulo do PT). Nem por isso significa que eu apoio o Fernando Haddad (na eleição). É preciso dar sinais de civilidade na política", reclamou o ex-presidente.

"De vez em quando ele janta comigo, eu vou à casa dos pais dele. O padastro dele é meu amigo, a mãe dele é minha amiga, o irmão dele é meu amigo. Eu converso com o Luciano. Eu não sei que decisão ele vai tomar. Agora eu tenho partido. Sou do PSDB. O PSDB terá seu candidato. Então uma coisa não implica na outra", completou.

O tucano voltou a dizer que Huck é "pessoa bem intencionada" e que "pode trazer boas ideias para o país"

"Mas isso não quer dizer... eu vou seguir a linha do meu partido", repetiu.