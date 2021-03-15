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Oposição de youtuber

Felipe Neto é intimado a depor por ter chamado Bolsonaro de genocida

O empresário deve prestar depoimento no âmbito de procedimento que o investiga sob acusação de ter praticado crimes contra a segurança nacional

Publicado em 15 de Março de 2021 às 19:34

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 mar 2021 às 19:34
O youtuber Felipe Neto
O youtuber Felipe Neto Crédito: Instagram/@felipeneto
O empresário e youtuber Felipe Neto foi intimado nesta segunda-feira, 15, a comparecer à Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática da Polícia Civil do Rio para prestar depoimento no âmbito de procedimento que o investiga sob acusação de ter praticado calúnia e crimes contra a segurança nacional. Segundo Neto, a acusação diz respeito à ocasião em que ele chamou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de "genocida".
Neto publicou uma foto do mandado de intimação em sua conta no Twitter. Em texto que acompanha a imagem, o youtuber afirma que o delegado autor da intimação, Pablo Dacosta Sartori, seria o mesmo oficial a quem o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente, teria acusado Neto de "corrupção de menores".
"Minha atribuição do termo genocida ao presidente se dá pela sua nítida ausência de política de saúde pública no meio da pandemia, o que contribuiu diretamente para milhares de mortes de brasileiros", escreveu o empresário. "Uma crítica política não pode ser silenciada jamais!"

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