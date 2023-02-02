Falso médico acusado de matar jovem e guardar corpo em geladeira é preso

Homem possuía carimbos médicos, receituários guias de exames, jaleco e medicamentos. O falso médico é suspeito de matar duas pessoas. Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um falso médico, de 32 anos, foi preso nesta terça-feira (31/01) em São José dos Campos, no interior de São Paulo, por suspeita de matar duas pessoas, sendo uma em Guarulhos (SP) e outra em Pernambuco.

O homem é investigado pela morte do paraibano Adonias Ferreira da Costa, de 29 anos, achado morto dentro de uma geladeira lacrada e chumbada com cimento junto à parede, em um imóvel que abrigaria uma clínica clandestina em Itapetim, no sertão de Pernambuco, no início de novembro. Adonias, segundo o Jornal do Commercio, estava desaparecido desde 13 de outubro e foi achado amarrado em avançado estado de decomposição.

A prisão ocorreu em uma farmácia, na Avenida Andrômeda, no Jardim Satélite, enquanto o homem retirava um medicamento de uso restrito. Durante a abordagem dos agentes, ele estava com identidade e receita médica falsas.

Segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo), a corporação fez buscas no apartamento do indiciado e achou diversos medicamentos controlados, que ele é acusado de comercializar ilegalmente, além de jalecos e equipamentos médicos.

O caso foi registrado como uso de documento falso, exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica e falsificar, corromper, adulterar ou alterar produtos terapêuticos/medicinais no DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais) de São José dos Campos.

O falso médico foi levado à delegacia e está à disposição da justiça. A Secretaria não repassou detalhes do outro assassinato em que o homem é suspeito e teria ocorrido em Guarulhos.

MORTE EM PERNAMBUCO

De acordo com o Jornal do Commercio, Adonias morava em São Paulo, mas estava na Paraíba visitando a família. Em 13 de outubro, o rapaz foi visitar uma irmã que morava na cidade de Teixeira (PB) e quando saiu do local disse que voltaria a casa da mãe em Maturéia (PB), mas desapareceu.

Adonias Ferreira da Costa, de 29 anos, foi achado morto dentro de uma geladeira lacrada Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Ao site Teixeira em Foco, a irmã do homem comentou que o carro dele foi encontrado no município de Itapetim (PE), a cerca de 36,2 km de distância, em menos de uma semana após o sumiço, segundo o Diário de Pernambuco.