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Interpretações

Evangélicos comemoram a Páscoa? Veja significado da data para diferentes religiões

A celebração católica é bastante conhecida, mas como essa data é celebrada entre evangélicos, espíritas, praticantes de religiões de matriz africana e judeus? Cada doutrina tem sua interpretação

Publicado em 16 de Abril de 2025 às 13:42

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 abr 2025 às 13:42
A Páscoa é uma celebração cristã, que comemora a ressurreição de Jesus Cristo. Mas também reúne tradições judaicas e pagãs, e cada religião comemora — ou não — conforme sua interpretação.
A celebração católica da Páscoa é a mais conhecida dentre todas as religiões. Ela começa durante a Quaresma, passa pelo Domingo de Ramos e tem seu auge no domingo de Páscoa. Durante a Semana Santa, são comuns procissões e representações do calvário de Cristo até a crucificação. A tradição de presentear com ovos de chocolate também é própria dos católicos, embora historiadores afirmem que na antiguidade a Páscoa já era celebrada por germânicos e celtas, como culto à deusa Ostara, e eram comuns os ovos e o coelho, símbolo da fertilidade.
Domingo de Ramos na Catedral São Pedro, em Cachoeiro de Itapemirim: tradição católica é a mais conhecida no Brasil Crédito: Diocese de Cachoeiro
Evangélicos tratam a Páscoa de forma semelhante aos católicos: como a história da morte e ressurreição de Cristo. As formas de celebração podem variar conforme as tradições e crenças de cada denominação, mas são comuns os cultos especiais de Páscoa, com momentos de louvor, adoração e exposição da mensagem da ressurreição.
Adeptos das religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda, não celebram a Páscoa porque suas crenças não se baseiam na figura de Cristo, mas em entidades como os orixás, com rituais próprios de celebração.
Espíritas também não celebram a Páscoa. Para os adeptos dessa religião, que foi codificada por Allan Kardec e tem como fundamento a evolução do espírito pela reencarnação e imortalidade da alma, a ressurreição de Cristo representa a vitória sobre a morte do corpo físico e, portanto, a imortalidade do espírito em outra dimensão.
Entre os judeus, a celebração realizada nesse período é conhecida como Pessach, que significa passagem. É uma tradição anterior à celebração católica e que nada tem a ver com a ressurreição de Cristo — relembra a libertação do povo hebreu após quatro séculos de escravidão no Egito. Refeições e narrativas são intercaladas, como forma de reforçar o significado da data e ensinar as crianças. A páscoa judaica começa com o Sêder, que é o jantar, e segue com a leitura do Hagadá, livro que contém a história de libertação dos hebreus.

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