Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Estado do Rio se aproxima de 73 mil casos e 7 mil mortes por Covid-19
Coronavírus no Brasil

Estado do Rio se aproxima de 73 mil casos e 7 mil mortes por Covid-19

No estado 1.152 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela Covid-19, e 56.552 pacientes se recuperaram da doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2020 às 17:49

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 17:49

Cristo Redentor, no Rio de Janeiro
Cristo Redentor, um dos símbolos do Rio de Janeiro Crédito: Riotur/Divulgação
O Estado do Rio de Janeiro registrou 147 mortes por covid-19 e 3.480 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na tarde desta terça-feira (9) pela secretaria estadual de Saúde. Agora são 6.928 mortes e 72.979 casos no total. Se fosse um país, o Estado do Rio seria o 18º do mundo com mais infectados.
No Rio, 1.152 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela covid-19, e 56.552 pacientes se recuperaram da doença.
Os dez municípios que concentram mais mortes por covid-19 no Estado do Rio de Janeiro são a capital (4.599), Duque de Caxias (303), Nova Iguaçu (253), São Gonçalo (252), Belford Roxo (136), Niterói (134), São João de Meriti (123), Magé (107), Itaboraí (96) e Mesquita (70).
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Os dez municípios com maior número de casos são o Rio de Janeiro (37.903), Niterói (4.327), São Gonçalo (2.615), Nova Iguaçu (2 412), Duque de Caxias (1.961), Itaboraí (1.611), Macaé (1.450), Queimados (1.339), Angra dos Reis (1.301) e São João de Meriti (1.170).

Veja Também

Witzel sinaliza trégua com Bolsonaro e pede diálogo após ser alvo de operação da PF

'Boletins antigos da Covid-19 não diziam nada a gestores e ao País', diz Pazuello

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Jovem morre após ser atropelado por moto e carreta na BR 101, em Jaguaré
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026
Imagem de destaque
Operação contra esquema bilionário com alvos no ES prende Poze do Rodo e MC Ryan

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados