Estado do Rio se aproxima de 73 mil casos e 7 mil mortes por Covid-19

Cristo Redentor, um dos símbolos do Rio de Janeiro Crédito: Riotur/Divulgação

O Estado do Rio de Janeiro registrou 147 mortes por covid-19 e 3.480 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na tarde desta terça-feira (9) pela secretaria estadual de Saúde. Agora são 6.928 mortes e 72.979 casos no total. Se fosse um país, o Estado do Rio seria o 18º do mundo com mais infectados.

No Rio, 1.152 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela covid-19, e 56.552 pacientes se recuperaram da doença.

Os dez municípios que concentram mais mortes por covid-19 no Estado do Rio de Janeiro são a capital (4.599), Duque de Caxias (303), Nova Iguaçu (253), São Gonçalo (252), Belford Roxo (136), Niterói (134), São João de Meriti (123), Magé (107), Itaboraí (96) e Mesquita (70).