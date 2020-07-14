Estado do Rio registra 150 mortes e 778 novos casos de Covid-19 em 24h

O Estado do Rio de Janeiro registrou 150 mortes por covid-19 e 778 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na tarde desta terça-feira (14) pela secretaria estadual de Saúde. Até agora, 11.624 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado do Rio, que soma 132.822 casos. Se fosse um país, o Estado do Rio seria o 20º do mundo com mais infectados. Mais 1.106 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela covid-19, e 112.355 pacientes se curaram.
Os dez municípios que concentram mais mortes por covid-19 no Estado do Rio de Janeiro são a capital (7.432), São Gonçalo (521), Duque de Caxias (485), Nova Iguaçu (376), São João de Meriti (260), Niterói (254), Belford Roxo (190), Magé (147), Campos dos Goytacazes (146) e Itaboraí (143).
Os dez municípios com maior número de casos são o Rio de Janeiro (65.121), Niterói (7.294), São Gonçalo (6.429), Nova Iguaçu (3 664), Duque de Caxias (3.635), Macaé (3.478), Itaboraí (2.804), Angra dos Reis (2.473), Campos dos Goytacazes (2.219) e Volta Redonda (2.171).