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Pandemia

Estado do Rio registra 150 mortes e 778 novos casos de Covid-19 em 24h

Se fosse um país, o Estado do Rio seria o 20º do mundo com mais infectados. Mais 1.106 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita da doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2020 às 18:49

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 18:49

Estado do Rio de Janeiro registrou 150 mortes por covid-19 e 778 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na tarde desta terça-feira (14) pela secretaria estadual de Saúde. Até agora, 11.624 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado do Rio, que soma 132.822 casos. Se fosse um país, o Estado do Rio seria o 20º do mundo com mais infectados. Mais 1.106 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela covid-19, e 112.355 pacientes se curaram.
Cristo Redentor, no Rio de Janeiro
Cristo Redentor, no Rio de Janeiro Crédito: Riotur/Divulgação
Os dez municípios que concentram mais mortes por covid-19 no Estado do Rio de Janeiro são a capital (7.432), São Gonçalo (521), Duque de Caxias (485), Nova Iguaçu (376), São João de Meriti (260), Niterói (254), Belford Roxo (190), Magé (147), Campos dos Goytacazes (146) e Itaboraí (143).
Os dez municípios com maior número de casos são o Rio de Janeiro (65.121), Niterói (7.294), São Gonçalo (6.429), Nova Iguaçu (3 664), Duque de Caxias (3.635), Macaé (3.478), Itaboraí (2.804), Angra dos Reis (2.473), Campos dos Goytacazes (2.219) e Volta Redonda (2.171).

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