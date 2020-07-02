Estado do Rio registra 134 mortes pela Covid-19 e 1.545 novos casos

O Estado do Rio de Janeiro registrou 134 mortes por covid-19 e 1.545 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na tarde desta quinta-feira (2) pela secretaria estadual de Saúde. Até agora, 10.332 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado do Rio, que registra no total 116.823 casos.
Mais 988 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela covid-19, e 95.028 pacientes se curaram. O município que concentra o maior número de casos e de mortes no Estado é a capital, com 58.615 casos e 6.689 mortes.