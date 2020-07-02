Estado do Rio registra 134 mortes pela Covid-19 e 1.545 novos casos

O Estado do Rio de Janeiro registrou 134 mortes por covid-19 e 1.545 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na tarde desta quinta-feira (2) pela secretaria estadual de Saúde. Até agora, 10.332 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado do Rio, que registra no total 116.823 casos.