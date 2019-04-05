Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Esquema de falsificação de bebidas é descoberto em Minas Gerais
Contagem

Esquema de falsificação de bebidas é descoberto em Minas Gerais

Foram apreendidos diversos equipamentos usados para falsificação de produtos, como impressoras profissionais, selos, lacres e carimbos

Publicado em 04 de Abril de 2019 às 21:25

Publicado em 

04 abr 2019 às 21:25
Engradados de cerveja foram apreendidos pela polícia em um barracão no Boqueirão, em Curitiba Crédito: Divulgação/Bope
Um esquema de engarrafamento com rótulos falsos de água foi desarticulado pela Polícia Civil em Contagem (MG) nesta quinta-feira (04). Foram apreendidos diversos equipamentos usados para falsificação de produtos, como impressoras profissionais, selos, lacres e carimbos.
Segundo a Polícia Civil, operava no local um grande esquema de falsificação de documentos
Os suspeitos que cuidavam do estabelecimento fugiram do local antes da chegada dos agentes. Foram apreendidos também quatro veículos, uma placa de carro e uma munição calibre 38.
OUTROS CASOS
Em março, no Rio de Janeiro, uma quadrilha que falsificava marcas cervejas foi desarticulada em Barra Mansa. Na ocasião, foram presos 17 suspeitos, e a polícia confiscou 40,8 mil garrafas adulteradas, contendo quase 25 mil litros de cerveja. Em outubro de 2018, outros três criminosos foram detidos em Contagem com 500 garrafas de cerveja adulterada. Segundo os suspeitos, o produto era vendido em outros estados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política crime Minas Gerais
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados