Esquema de falsificação de bebidas é descoberto em Minas Gerais

Engradados de cerveja foram apreendidos pela polícia em um barracão no Boqueirão, em Curitiba

Segundo a Polícia Civil, operava no local um grande esquema de falsificação de documentos

Os suspeitos que cuidavam do estabelecimento fugiram do local antes da chegada dos agentes. Foram apreendidos também quatro veículos, uma placa de carro e uma munição calibre 38.