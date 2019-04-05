Esquema de falsificação de bebidas é descoberto em Minas Gerais

Um esquema de engarrafamento com rótulos falsos de água foi desarticulado pela Polícia Civil em Contagem (MG) nesta quinta-feira (04). Foram apreendidos diversos equipamentos usados para falsificação de produtos, como impressoras profissionais, selos, lacres e carimbos.
Segundo a Polícia Civil, operava no local um grande esquema de falsificação de documentos
Os suspeitos que cuidavam do estabelecimento fugiram do local antes da chegada dos agentes. Foram apreendidos também quatro veículos, uma placa de carro e uma munição calibre 38.
OUTROS CASOS
Em março, no Rio de Janeiro, uma quadrilha que falsificava marcas cervejas foi desarticulada em Barra Mansa. Na ocasião, foram presos 17 suspeitos, e a polícia confiscou 40,8 mil garrafas adulteradas, contendo quase 25 mil litros de cerveja. Em outubro de 2018, outros três criminosos foram detidos em Contagem com 500 garrafas de cerveja adulterada. Segundo os suspeitos, o produto era vendido em outros estados.