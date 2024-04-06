Escritora é atacada por pitbulls em praia e tem braço arrancado

SÃO PAULO - A escritora de livros infanto-juvenis Roseana Murray, 73 anos, foi atacada por uma matilha de pitbulls na manhã de sexta-feira (5), na rua onde mora, em Saquarema, município do Rio de Janeiro.

Com as mordidas, a escritora perdeu um braço e uma orelha. Ela passou por cirurgia, e o quadro é estável, segundo informações divulgadas na tarde desta sexta (5) pela Secretaria Estadual de Saúde.

Moradores disseram à polícia que a escritora fazia uma caminhada na praia quando foi surpreendida pelos cães, por volta das 6h. Segundo os relatos, Murray tinha o hábito de caminhar no local nesse horário.

Roseana Murray foi atacada por pitbulls durante caminhada em Saquarema Crédito: Reprodução

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência na avenida Ministro Salgado Filho. O quadro da vítima foi classificado como grave, e um helicóptero da corporação transportou a escritora até São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, onde ela deu entrada no Hospital Estadual Alberto Torres.

De acordo com a direção da unidade de saúde, Murray foi avaliada por neurocirurgião, cirurgião geral, ortopedista e cirurgião bucomaxilofacial. Ela passou por cirurgia, e à tarde o hospital informou que o quadro de saúde da paciente era estável.

O caso foi registrado na delegacia de Saquarema. Segundo o delegado André Luiz Salvador, três pessoas da mesma família foram presas sob suspeita dos crimes de maus-tratos a animais, lesão corporal culposa e omissão na cautela de animais. O nome deles não foi divulgado.

Os três cachorros foram levados para um lar temporário. Desde 2005, a legislação estadual exige que cães de algumas raças, entre elas a pitbull, só circulem em locais públicos com guias e focinheiras.