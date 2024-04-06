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Durante caminhada

Escritora é atacada por pitbulls em praia e tem braço arrancado

Roseana Murray, de 73 anos, também perdeu uma orelha ao ser atacada em Saquarema (RJ); responsável pelos cães foi preso sob suspeita de crime de maus-tratos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 abr 2024 às 10:18

Publicado em 06 de Abril de 2024 às 10:18

SÃO PAULO - A escritora de livros infanto-juvenis Roseana Murray, 73 anos, foi atacada por uma matilha de pitbulls na manhã de sexta-feira (5), na rua onde mora, em Saquarema, município do Rio de Janeiro. 
Com as mordidas, a escritora perdeu um braço e uma orelha. Ela passou por cirurgia, e o quadro é estável, segundo informações divulgadas na tarde desta sexta (5) pela Secretaria Estadual de Saúde.
Moradores disseram à polícia que a escritora fazia uma caminhada na praia quando foi surpreendida pelos cães, por volta das 6h. Segundo os relatos, Murray tinha o hábito de caminhar no local nesse horário.
Roseana Murray, escritora atacada por pitbulls em Saquarema
Roseana Murray foi atacada por pitbulls durante caminhada em Saquarema Crédito: Reprodução
O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência na avenida Ministro Salgado Filho. O quadro da vítima foi classificado como grave, e um helicóptero da corporação transportou a escritora até São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, onde ela deu entrada no Hospital Estadual Alberto Torres.
De acordo com a direção da unidade de saúde, Murray foi avaliada por neurocirurgião, cirurgião geral, ortopedista e cirurgião bucomaxilofacial. Ela passou por cirurgia, e à tarde o hospital informou que o quadro de saúde da paciente era estável.
O caso foi registrado na delegacia de Saquarema. Segundo o delegado André Luiz Salvador, três pessoas da mesma família foram presas sob suspeita dos crimes de maus-tratos a animais, lesão corporal culposa e omissão na cautela de animais. O nome deles não foi divulgado.
Os três cachorros foram levados para um lar temporário. Desde 2005, a legislação estadual exige que cães de algumas raças, entre elas a pitbull, só circulem em locais públicos com guias e focinheiras.
Autora de mais de 100 livros infantojuvenis, Roseana Murray começou a escrever poesia voltada para o público infantil em 1980, com o livro "Fardo de Carinho", inspirado em Cecília Meireles. Aos 73 anos, acumula premiações literárias, entre elas o Prêmio da Academia Brasileira de Letras de Literatura Infantojuvenil pelo livro "Jardins", em 2002.

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