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No Distrito Federal

Entregador é ameaçado após se recusar a subir até apartamento com pedido

O entregador gravou as ameaças. Ao UOL, o morador afirmou que se arrepende do ocorrido e classificou o ato como "impensado"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 nov 2023 às 15:53

Publicado em 29 de Novembro de 2023 às 15:53

O entregador do iFood gravou o momento em que foi ameaçado e agredido por um cliente após não subir até o apartamento dele
Vídeo mostra as ameaças do morador contra o entregador Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um entregador do iFood gravou o momento em que foi ameaçado e agredido por um cliente após não subir até o apartamento dele no Distrito Federal. O entregador foi agredido com chutes na perna após uma discussão. O morador apontou o dedo no rosto do entregador e disse que iria prejudicar a vida do homem antes de entregar o código do pedido. O caso ocorreu na Asa Sul, em Brasília, na noite da segunda-feira (27).
Na filmagem, o engenheiro Carlos Augusto Alvares se identifica como policial e depois afirma que é juiz. Toda a discussão aparece na gravação feita pelo entregador. O caso é investigado como vias de fato, injúria e ameaça pela 1ª DP.

Morador se diz arrependido

O UOL entrou em contato com o homem, que não é policial ou juiz, e sim engenheiro e perito judicial. Ele afirmou que se arrepende do ocorrido e classificou o ato como "impensado". Segundo ele, foi um "momento de explosão" e disse que gostaria de pedir desculpas ao entregador.
O iFood informou que o cliente foi banido da plataforma. "Uma central de apoio jurídico e psicológico é oferecida a profissionais que reportem a situação ao aplicativo". A empresa esclareceu que a obrigação do entregador é deixar o pedido no primeiro ponto de contato. "O que pode ser o portão de uma casa ou a portaria do prédio".
"Descer para encontrar o entregador não só agiliza a entrega em si, como demonstra respeito ao entregador ou à entregadora, que só pode fazer a seguinte entrega depois de finalizar aquela", disse o iFood, em nota.

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