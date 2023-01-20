Enfermeira de 28 anos é assassinada após briga com adolescente em SC

Enfermeira Gabrieli Batistella, de 28 anos, foi assassinada por adolescente após briga Crédito: Gabrieli Batistella | Facebook

A enfermeira Gabrieli Batistella, de 28 anos, morreu após levar uma facada no peito durante uma discussão com uma adolescente de 16 anos em Campo Erê (SC), a cerca de 600 km de Florianópolis

O caso foi registrado nesta quarta-feira (18) na região de Linha Caldato.

Segundo boletim da Polícia Militar , a vítima estava na casa da avó com parentes e a mãe da infratora, que morava na casa da frente.

Por volta das 16h30, a garota de 16 anos foi até o local chamar a mãe para ir para sua residência. Porém, uma "desavença familiar" teria iniciado e a garota voltou para casa, pegou uma faca e golpeou Gabrieli no peito com o objeto.

A enfermeira chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital.

A garota foi apreendida em flagrante por crime análogo a homicídio. A reportagem buscou a Polícia Civil de Santa Catarina para saber a quais procedimentos ela foi submetida, mas não recebeu retorno sobre o assunto até o momento.

O corpo da enfermeira foi enterrado na tarde de ontem no Cemitério de Palma Sola, município no qual nasceu.

Nas redes sociais, amigos e familiares de Gabrieli publicaram homenagens lamentando o ocorrido.

"Foram muitos os sonhos que ficaram por realizar e muitas as metas que ficaram por atingir. Tenho certeza que você está agora em um lugar de paz, de harmonia e serenidade", afirmou uma das amigas.