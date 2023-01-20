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Com facada no peito

Enfermeira de 28 anos é assassinada após briga com adolescente em SC

Gabrieli Batistella chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital; adolescente, de 16 anos, foi apreendida em flagrante por crime análogo a homicídio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 jan 2023 às 14:59

Publicado em 20 de Janeiro de 2023 às 14:59

Enfermeira Gabrieli Batistella, de 28 anos, foi assassinada por adolescente após briga
Enfermeira Gabrieli Batistella, de 28 anos, foi assassinada por adolescente após briga Crédito: Gabrieli Batistella | Facebook
A enfermeira Gabrieli Batistella, de 28 anos, morreu após levar uma facada no peito durante uma discussão com uma adolescente de 16 anos em Campo Erê (SC), a cerca de 600 km de Florianópolis.
O caso foi registrado nesta quarta-feira (18) na região de Linha Caldato.
Segundo boletim da Polícia Militar, a vítima estava na casa da avó com parentes e a mãe da infratora, que morava na casa da frente.
Por volta das 16h30, a garota de 16 anos foi até o local chamar a mãe para ir para sua residência. Porém, uma "desavença familiar" teria iniciado e a garota voltou para casa, pegou uma faca e golpeou Gabrieli no peito com o objeto.
A enfermeira chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital.
A garota foi apreendida em flagrante por crime análogo a homicídio. A reportagem buscou a Polícia Civil de Santa Catarina para saber a quais procedimentos ela foi submetida, mas não recebeu retorno sobre o assunto até o momento.
O corpo da enfermeira foi enterrado na tarde de ontem no Cemitério de Palma Sola, município no qual nasceu.
Nas redes sociais, amigos e familiares de Gabrieli publicaram homenagens lamentando o ocorrido.
"Foram muitos os sonhos que ficaram por realizar e muitas as metas que ficaram por atingir. Tenho certeza que você está agora em um lugar de paz, de harmonia e serenidade", afirmou uma das amigas.
"Doce, muito amada, alegre e de um coração bom. Essa era você, é assim que vou lembrar sempre de ti", disse outra.

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