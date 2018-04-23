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Inep

Enem: 87% dos pedidos de isenção de taxa são aprovados

Mais de 3,3 milhões de pessoas não vão precisar pagar para realizar prova

Publicado em 23 de Abril de 2018 às 17:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2018 às 17:49
Candidatos que tiveram o pedido negado podem entrar com recurso até 29 de abril Crédito: Arquivo Pessoal
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, nesta segunda-feira (23), que foram aprovados 87% dos pedidos de isenção de taxa no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2018. Isso significa que 3.318.149 pessoas não terão que pagar para realizar a prova.
O número também inclui as justificativas de ausência no Enem 2017, referentes aos estudantes que têm direito à isenção, mas se inscreveram no último Enem e não compareceram.
Os 500 mil candidatos que tiveram o pedido negado podem entrar com recurso entre esta segunda e o dia 29 de abril. Mesmo que o recurso seja negado, ainda será possível se inscrever para o Enem, pagando a taxa de R$ 82. As inscrições ocorrem entre os dias 7 e 18 de maio.
O resultados estão disponíveis na Página do Participante, mesmo endereço onde o recurso pode ser realizado. É preciso informar CPF e a senha cadastrada. O Inep divulgou uma lista dos documentos que podem ser utilizados no recurso.
Terão direito à isenção da taxa de inscrição os estudantes que estejam cursando a última série do ensino médio em escola da rede pública. O direito também se estende a candidatos que tenham cursado todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede privada e tenha renda per capital igual ou inferior a um salário mínimo e meio.
Estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, de famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com renda familiar per capita de até meio salário mínimo ou com renda familiar mensal de até três salários mínimos, também terão direito à isenção.
Neste ano, o direito também será concedido a estudantes que participaram do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja 2017) e tenha obtido proficiência que possibilite certificação na área de conhecimento em que se inscreveu.

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