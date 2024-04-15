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Enem 2024: pedido de isenção de taxa começa nesta segunda (15)

Quem não precisou pagar a inscrição em 2023 e faltou à prova precisa justificar a ausência para ter o direito novamente
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 abr 2024 às 08:59

Publicado em 15 de Abril de 2024 às 08:59

SÃO PAULO - Começa nesta segunda-feira (15) o período para solicitar a isenção da taxa de inscrição para o Enem 2024. O prazo vai até 26 de abril.
Os interessados devem pedir o benefício no site do Inep, na Página do Participante. Quem teve o pedido de isenção aceito no Enem 2023, mas faltou à prova, precisa justificar a ausência na mesma plataforma para ter direito a isenção novamente.

Quem tem direito a não pagar taxa?

  • Candidatos matriculados no 3º ano do ensino médio (neste ano de 2024) em escola da rede pública; 
  • Quem fez todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada; 
  • Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica com registro do CadÚnico
O resultado dos candidatos que conseguiram a isenção de taxa será divulgado em 13 de maio. Há ainda uma fase para recurso, entre os dias 13 e 17 de maio.

Quanto é a taxa de inscrição no Enem?

O Inep, órgão responsável pelo exame, ainda não divulgou outras informações sobre a edição de 2024, como as datas das provas e o valor da inscrição. No ano passado, assim como vem ocorrendo desde 2019, candidatos sem isenção da taxa pagaram R$ 85.
Assim como nos últimos anos, a prova deve acontecer em dois domingos consecutivos. No primeiro dia, os candidatos fazem a redação e as provas de linguagens e ciências humanas. No segundo dia, as provas de ciências da natureza e matemática.

Justificativa de ausência

O mesmo período para pedido da isenção de taxa vale para apresentação de justificativa de ausência na edição de 2023.
Dos 3,9 milhões de inscritos para o Enem 2023, 1,2 milhões não fizeram o exame. Ou seja, a taxa de abstenção foi de 32%. O volume de faltosos é considerado alto pelo Ministério da Educação e tem se mantido nos mesmos patamares nos últimos anos.

Calendário do pedido de isenção no Enem 2024

  • Solicitação de isenção da taxa: de 15 a 26 abril; 
  • Resultado das solicitações: 13 de maio; 
  • Período de recursos: de 13 a 17 de maio; 
  • Resultado dos recursos: 24d de maio

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