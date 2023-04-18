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Prazo aberto

Enem 2023: estudantes já podem pedir isenção da taxa de inscrição

Interessados têm até o dia 28 para solicitar a gratuidade; resultado sai em 8 de maio

Publicado em 18 de Abril de 2023 às 09:55

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 abr 2023 às 09:55
SÃO PAULO, SP - Os estudantes já podem solicitar isenção da taxa de inscrição do Enem 2023 a partir desta segunda-feira (17), por meio da página do participante. O prazo para o pedido de isenção vai até o dia 28. Resultado sai em 8 de maio.
Para solicitar a isenção da taxa de inscrição no Enem 2023 ou justificar a ausência na edição de 2022, o participante deve informar o número de seu CPF (Cadastro de Pessoa Física) e a sua data de nascimento.
Aberto prazo para pedir isenção da taxa de inscrição do Enem 2023
As inscrições para o Enem 2023 serão de 5 a 16 de junho Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Pode solicitar a isenção da taxa de inscrição para o Enem 2023 o participante que esteja cursando a última série do ensino médio neste ano, de qualquer modalidade de ensino, em escola da rede pública. Também tem direito ao benefício o inscrito que cursou todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede privada, que tenha renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio.
Estudante membro de família de baixa renda e que declara situação de vulnerabilidade socioeconômica também pode solicitar a isenção. É preciso estar inscrito no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal). Nesse caso, o interessado deverá informar o seu NIS (Número de Identificação Social) único e válido.
A aprovação do pedido de isenção ou da justificativa de ausência na edição de 2022 não garante a inscrição no exame. Os interessados em realizar o Enem 2023, isentos ou não, deverão realizar sua inscrição na Página do Participante, no período de 5 a 16 de junho.

Justificativa

A justificativa de ausência é direcionada ao participante que teve concedida a isenção da taxa de inscrição no Enem 2022 e que não compareceu aos dois dias de prova, mas deseja solicitar isenção na edição de 2023. Para isso, é necessário enviar documentação que comprove o motivo da ausência. Todos os documentos deverão estar datados e assinados. Não serão aceitos documentos auto declaratórios ou emitidos por pais ou responsáveis.

Enem

O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, tornou-se uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e de iniciativas como o Prouni (Programa Universidade para Todos).

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