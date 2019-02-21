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Tentativa de feminicídio

Empresária espancada no RJ deve receber alta nesta sexta-feira

Elaine Caparroz, de 55 anos, foi agredida na madrugada de domingo (17) pelo estudante de direito Vinicius Batista Serra, no apartamento na Barra da Tijuca

Publicado em 

21 fev 2019 às 20:56

Publicado em 21 de Fevereiro de 2019 às 20:56

Elaine Caparroz, de 55 anos, foi espancada dentro de apartamento na Barra de Tijuca, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução
A empresária Elaine Caparroz, de 55 anos, deve receber alta do Hospital Casa de Portugal na sexta-feira (22). A informação é do médico Ricardo Cavalcante Ribeiro, coordenador da cirurgia plástica do hospital, que avaliou a paciente no fim da manhã desta quinta-feira (21).
Elaine foi espancada na madrugada de domingo (17) pelo estudante de direito Vinicius Batista Serra, em seu apartamento na Barra da Tijuca. A agressão durou cerca de duas horas e meia, de 1h30 às 4h, e Elaine sofreu múltiplas fraturas no rosto, perdeu dentes e levou 40 pontos na boca. O caso foi registrado na 16ª Delegacia de Polícia (Barra) como tentativa de feminicídio.
Segundo Ribeiro, é preciso aguardar que todos os edemas se desfaçam, ou seja, que o inchaço desapareça, para avaliar a necessidade de intervenções cirúrgicas. Ele destaca que a paciente se encontra fora de perigo, mas esse processo de recuperação pode levar seis meses.
“Ela teve escoriação e mordedura no braço, ficou muito machucada. A gente vai tratar depois as possíveis cicatrizes e sequelas que ela tiver no rosto. As fraturas estão alinhadas, então não há necessidade de correção agora. Depois a gente vai ver também a questão do globo ocular, como está a movimentação. Ela está abrindo o olho com dificuldade e tem algumas limitações que a gente vai tratando com o passar do tempo”.
O médico ressalta que haverá necessidade de cirurgia para corrigir o septo, que foi fraturado, o que pode deixar a paciente com dificuldade para respirar. Elaine vai passar por nova avaliação médica na segunda-feira, em consultório.
A Polícia Civil ouviu na quarta-feira (20) os familiares de Elaine. A responsável pelo caso é a delegada titular da 16ª Delegacia de Polícia (Barra), Adriana Belém. Segundo a Polícia Civil, ainda não há previsão para que Elaine preste depoimento, pois necessita de liberação médica.

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