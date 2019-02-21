Empresária espancada no RJ deve receber alta nesta sexta-feira

Elaine Caparroz, de 55 anos, foi espancada dentro de apartamento na Barra de Tijuca, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução

A empresária Elaine Caparroz, de 55 anos, deve receber alta do Hospital Casa de Portugal na sexta-feira (22). A informação é do médico Ricardo Cavalcante Ribeiro, coordenador da cirurgia plástica do hospital, que avaliou a paciente no fim da manhã desta quinta-feira (21).

Elaine foi espancada na madrugada de domingo (17) pelo estudante de direito Vinicius Batista Serra, em seu apartamento na Barra da Tijuca. A agressão durou cerca de duas horas e meia, de 1h30 às 4h, e Elaine sofreu múltiplas fraturas no rosto, perdeu dentes e levou 40 pontos na boca. O caso foi registrado na 16ª Delegacia de Polícia (Barra) como tentativa de feminicídio.

Segundo Ribeiro, é preciso aguardar que todos os edemas se desfaçam, ou seja, que o inchaço desapareça, para avaliar a necessidade de intervenções cirúrgicas. Ele destaca que a paciente se encontra fora de perigo, mas esse processo de recuperação pode levar seis meses.

“Ela teve escoriação e mordedura no braço, ficou muito machucada. A gente vai tratar depois as possíveis cicatrizes e sequelas que ela tiver no rosto. As fraturas estão alinhadas, então não há necessidade de correção agora. Depois a gente vai ver também a questão do globo ocular, como está a movimentação. Ela está abrindo o olho com dificuldade e tem algumas limitações que a gente vai tratando com o passar do tempo”.

O médico ressalta que haverá necessidade de cirurgia para corrigir o septo, que foi fraturado, o que pode deixar a paciente com dificuldade para respirar. Elaine vai passar por nova avaliação médica na segunda-feira, em consultório.