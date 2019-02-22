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Vítima de agressão

Empresária espancada dentro de casa tem alta do hospital no RJ

Elaine Caparroz foi agredida por quatro horas e teve múltiplas fraturas no rosto; segundo médicos, recuperação deve levar seis meses

Publicado em 

22 fev 2019 às 16:02

Publicado em 22 de Fevereiro de 2019 às 16:02

Rayron Gracie ao lado de sua mãe, Elaine Crédito: Reprodução/Instagram
A paisagista Elaine Caparroz, de 55 anos, brutalmente agredida na madrugada de sábado (16), teve alta na manhã desta sexta-feira, 22, do Hospital Casa de Portugal, no Rio Comprido, no centro, onde estava internada. Ela não falou com a imprensa na saída do hospital.
Elaine teve múltiplas fraturas no rosto. De acordo com médicos do hospital, serão necessários pelo menos mais seis meses e algumas intervenções cirúrgicas para que ela fique totalmente recuperada.
> Porteiro sobre mulher agredida: "Se eu demorasse ela não sobreviveria"
O agressor de Elaine, o estudante de direito Vinícius Serra, que está preso acusado de tentativa de feminicídio, foi levado na noite desta quinta-feira, 22, para o Hospital Psiquátrico Roberto Medeiros, no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, Vinícius foi encaminhado por determinação do juiz Alex Quaresma Ravache, responsável pela audiência de custódia. Vinícius seguirá internado em observação. A secretaria informou, no entanto, que não será divulgado boletim médico do preso.
> Médicos descartam cirurgia em empresária espancada no RJ
Ele foi preso em flagrante quando tentava sair da casa de Elaine na madrugada de sábado, depois de agredi-la por quase quatro horas. À polícia ele informou que "teve um surto". O caso está sendo investigado pela 16ª Delegacia de Polícia, na Barra, na zona oeste. A polícia acredita que o crime foi premeditado porque Vinícius deu um nome falso na portaria do prédio.

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