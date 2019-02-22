Empresária espancada dentro de casa tem alta do hospital no RJ

Rayron Gracie ao lado de sua mãe, Elaine Crédito: Reprodução/Instagram

A paisagista Elaine Caparroz, de 55 anos, brutalmente agredida na madrugada de sábado (16), teve alta na manhã desta sexta-feira, 22, do Hospital Casa de Portugal, no Rio Comprido, no centro, onde estava internada. Ela não falou com a imprensa na saída do hospital.

Elaine teve múltiplas fraturas no rosto. De acordo com médicos do hospital, serão necessários pelo menos mais seis meses e algumas intervenções cirúrgicas para que ela fique totalmente recuperada.

O agressor de Elaine, o estudante de direito Vinícius Serra, que está preso acusado de tentativa de feminicídio, foi levado na noite desta quinta-feira, 22, para o Hospital Psiquátrico Roberto Medeiros, no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, Vinícius foi encaminhado por determinação do juiz Alex Quaresma Ravache, responsável pela audiência de custódia. Vinícius seguirá internado em observação. A secretaria informou, no entanto, que não será divulgado boletim médico do preso.