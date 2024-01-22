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Na Bahia

Embarcação com 20 pessoas naufraga e deixa pelo menos 5 mortos

Barco estava transportando número de pessoas a cima do ideal e afundou enquanto realizava  entre a Ilha de Maria Guarda e o píer de Madre
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 jan 2024 às 10:33

Publicado em 22 de Janeiro de 2024 às 10:33

Entre as vítimas estão uma criança, três mulheres e um homem, segundo a Prefeitura da cidade.
Entre as vítimas estão uma criança, três mulheres e um homem, segundo a Prefeitura da cidade. Crédito: Reprodução/TV Globo
Cinco pessoas morreram após um acidente de barco na Baía de Todos-os-Santos, nas proximidades do município de Madre de Deus, a 65 km de Salvador, na noite do domingo (21).
Entre as vítimas estão uma criança, três mulheres e um homem, segundo a Prefeitura da cidade. A embarcação fazia o trajeto entre a Ilha de Maria Guarda e o píer de Madre quando o acidente aconteceu. A embarcação funcionava sob capacidade acima do que era permitido, conforme as primeiras informações.
Onze pessoas que estavam no barco foram atendidas no Hospital de Madre de Deus. Três foram transferidas para outros hospitais e uma aguarda a transferência. Duas receberam alta. Ainda não foi divulgada a quantidade exata de pessoas que estavam na embarcação.
Cerca de 30 bombeiros militares estão nas buscas aos desaparecidos, segundo o Corpo de Bombeiros da Bahia. Nas redes sociais, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) lamentou o acidente.
A Capitania dos Portos da Bahia informou que uma equipe de busca e salvamento foi enviada ao local para conduzir as buscas dos possíveis desaparecidos, em conjunto com outros órgãos, além de apurar o ocorrido.
Participam das buscas uma embarcação da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental da Polícia Militar, uma aeronave do Grupamento Aéreo (Graer) e embarcações civis.
Um inquérito será instaurado pela Capitania para apurar as causas e circunstâncias do acidente. Após conclusão do processo, os documentos serão encaminhados ao Tribunal Marítimo.

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