Em entrevista a pastor Marina diz: graças a Deus, o Estado é laico

Marina Silva e Pastor Caio Fábio Crédito: Reprodução/YouTube

Ao participar do programa de entrevistas do pastor Caio Fábio nesta segunda-feira, 6, a candidata à Presidência da República nas eleições 2018 pela Rede, Marina Silva, reafirmou suas convicções como evangélica e defendeu o Estado laico. Ao final da conversa, após as palavras de apoio de pastores, ela disse, emocionada, que espera não envergonhá-los.

Só posso agradecer e pedir a Deus que não sejam envergonhados por minha causa aqueles que confiam em Deus, disse a candidata. O pastor respondeu que "não tem esse risco". A entrevista, no Programa Papo de Graça, não constava em sua agenda oficial, mas foi divulgada pelo Facebook. Procurada, sua assessoria disse que foi um equívoco de agenda, mas pretende corrigir.

A frase de Marina foi em resposta a um vídeo passado durante o programa do pastor Ed René declarando ser seu eleitor. Em seguida, em oração, Caio Fábio disse que há grande chance de elegerem uma oliveira, uma macieira ao invés de um espinheiro. O pastor declara apoio à candidata desde 2014.

Em determinado momento da entrevista, que durou mais de uma hora, Marina foi questionada pelo Pastor Neil Barreto sobre como ela pretende conciliar sua fé com a Presidência. Marina disse que graças a Deus, o Estado é laico.

Estado laico não é Estado ateu, como ele mesmo disse (pastor Neil). Estado laico, que assegure direitos das pessoas, inclusive direito à liberdade religiosa, direito a não ter nenhuma religião, e os direitos de um modo geral, afirmou, acrescentando que quando era católica, até 1997, não lhe faziam essa pergunta.

Segundo a candidata, nos 16 anos em que foi senadora, nunca apresentou um projeto que fosse na contramão do Estado laico. Questionada sobre o aborto, reafirmou ser contra, mas defendeu a realização de um plebiscito.