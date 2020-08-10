Em encontro, Mourão reforça postura sobre proteção da Amazônia

Vice-Presidente da República, Hamilton Mourão Crédito: Isac Nobrega/PR

"Executamos medidas urgentes para conter o desmatamento e as queimadas e estamos construindo um planejamento para médio e longo prazos para a Amazônia Legal. O momento não poderia ser mais desafiador, a pandemia da covid-19 atinge severamente o nosso país, assim como as demais nações ibero-americanas. Infelizmente, o Brasil ultrapassou, no fim de semana passado, 100 mil pessoas mortas pela covid. São perdas irreparáveis que colocam toda a nação em luto", disse Mourão no encontro, por videoconferência.

E emendou: "No plano externo, nos preocupa que a crise gerada pela pandemia seja utilizada como justificativa para a imposição de medidas protecionistas. Acompanhamos, com receio ainda maior, o acúmulo de tensões entre as duas principais potências econômicas do Planeta e seus possíveis efeitos desestabilizadores sobre o sistema internacional."

O vice, que também preside o Conselho da Amazônia, destacou que o Brasil, ao fortalecer o compromisso com "parâmetros globais de sustentabilidade", reforça o comprometimento com "o diálogo, o multilateralismo, a cooperação e o direito internacional".

Ele disse, ainda, que o sucesso dos exportadores brasileiros do agronegócio depende da confiança dos mercados internacionais, e que o aumento de crimes ambientais deixa o País "vulnerável" para uma campanha "difamatória" no exterior, com barreiras comerciais que classificou como "injustificáveis".

Mourão admitiu mais uma vez que o desmatamento na floresta amazônica será maior este ano do que no anterior. Se necessário, o vice voltou a falar que o governo pode manter a Garantia de Lei e da Ordem (GLO) na região amazônica até o fim de 2022.

O vice afirmou que o fortalecimento da política para a Amazônia "torna-se elemento essencial para reerguer e modernizar a economia". "Cada vez mais as empresas brasileiras e as multinacionais que atuam no País são cobradas a apresentar melhores credenciais ambientais, sociais e de governança."