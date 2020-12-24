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Governo Federal

Em agenda privada, Bolsonaro visita hospital em Brasília

Segundo informações da assessoria do Planalto, não há nada com a saúde do presidente Jair Bolsonaro  e trata-se de uma agenda privada.

Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 12:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2020 às 12:45
Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro entrou sozinho no  Hospital Santa Lúcia, da rede privada em Brasília. Crédito: Alan Santos/PR
presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada nesta manhã de domingo, por volta das 10h, e seguiu para o Hospital Santa Lúcia, da rede privada em Brasília, onde está há cerca de 40 minutos.
O presidente entrou no local sozinho. Segundo informações da assessoria do Planalto, não há nada com a saúde do presidente e trata-se de uma agenda privada. Não há mais informações sobre a visita de Bolsonaro ao hospital e não há compromissos oficiais na agenda desta quinta.
O presidente deve fazer ainda hoje, às 19h, a tradicional live nas redes sociais e está previsto, às 20h30, um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão em que Bolsonaro deve falar sobre o desempenho do País ante a pandemia da Covid-19. 

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