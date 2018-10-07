Eleitores da Grande Vitória enfrentam filas de até 2 horas para votar

Muitos eleitores capixabas que foram às urnas neste domingo (7) se depararam com filas e atraso para votação em várias zonas eleitorais do Espírito Santo. Em Vitória, quem votou na Escola Municipal Elzira Vivacqua, em Jardim Camburi, teve que esperar até duas horas para escolher seus candidatos a deputado estadual, federal, senador, governador e presidente.

Estive aqui (na escola Elzira Vivacqua, em Jardim Camburi) mais cedo e voltei para casa porque estava cheio. Estou aguardando há 40 minutos, disse o engenheiro civil Luiz Herkenhoff Coelho.

Escola Elzira Vivacqua, em Jardim Camburi, Vitória, registra filas longas na tarde deste domingo (07) Crédito: Rafael Monteiro de Barros

A demora pode estar relacionada à mudança de uma seção eleitoral de uma região para essa escola. Eleitores relatam que o tempo para votação está se estendendo, também, em função de problemas no equipamento de identificação da votação, que passou a ser por biometria.

No colégio Salesiano, também em Jardim Camburi, muitos eleitores enfrentaram grandes filas, que começaram a ficar com mais gente a partir do horário de almoço. Por lá, o tempo médio de espera, à tarde, era de meia hora. Eleitores reclamam que em eleições passadas havia menos pessoas nas zonas. Mesários dizem que isso acontece porque muitos eleitores foram realocados da última eleição para esta.

Colégio Salesiano, em Jardim Camburi, Vitória: eleitores esperam, em média, 30 minutos para conseguirem votar Crédito: Pedro Permuy

Na Escola Irmã Maria Horta, na Praia do Canto, os eleitores também reclamam de filas com demoras de mais de uma hora de duração. A maior reclamação de quem está no local é de muita gente para votar em uma mesma seção.

Em Vila Velha, na Escola Estadual Marcílio Dias, na Barra do Jucu, as seções estão sem filas na tarde deste domingo (7). A ida às urnas, por lá, foi mais movimentada no início da manhã, de acordo com eleitores que ainda estão no local.

Escola Estadual Marcílio Dias, na Barra do Jucu, em Vila Velha: no local, eleitor não enfrenta fila Crédito: Wanessa Scardua

A reportagem questionou o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) quanto à situação, mas, até o momento, o órgão não respondeu à demanda.

No colégio Darwin de Jardim da Penha, os eleitores também contabilizam demora de até de mais de duas horas para conseguir votar. Além disso, pessoas relatam que o lugar estava extremamente abafado. Os mesários orientaram os eleitores a reclamar na ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Fila das eleições no Colégio Darwin, Jardim da Penha Crédito: Internauta/Gazeta Online

Com informações de Pedro Permuy, Wanessa Scardua e Cleiton Augusto Soares (do 21º Curso de Residência da Rede Gazeta)

BIOMETRIA CAUSA ATRASO

A cena é praticamente unânime para os eleitores de todo o país que enfrentam as urnas neste domingo (7): todos são surpreendidos pelo pedido para validação do cadastro biométrico, o que tem sido a grande causa da demora nessas eleições. A novidade gera desconfiança, sobretudo para quem nunca exerceu o voto nesse sistema.

E é justamente essa validação que está provocando lentidão e longas filas nos locais de votação. No Rio de Janeiro, até uma nova medida foi tomada para driblar essa dificuldade: qualquer eleitor que esteja no local de votação até as 17h receberá uma senha e terá garantido o direito de voto.

A medida visa a acelerar o número de eleitores com a biometria validada. A recomendação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) é que isso seja feito neste domingo (7) para evitar que as pessoas sejam obrigadas a retornar ao cartório eleitoral na migração para o sistema biométrico. A biometria tem gerado confusão, por causa da falta de informação sobre o trâmite, e está aumentando as filas nas zonas eleitorais. A diretoria geral do TRE, Adriana Brandão, pede compreensão aos eleitores.