Eduardo Bolsonaro diz 'Lula' como dica da palavra 'livre' em programa de TV

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL), 34 anos, esteve no Mega Senha, da RedeTV, na noite deste sábado (18). O programa funciona como um jogo de adivinhação, em que uma pessoa tem de adivinhar palavras rapidamente, de acordo com dicas dadas por seu parceiro.
Em certo momento do jogo, Eduardo precisou dar dicas para que uma participante descobrisse a palavra "livre". O deputado indicou as palavras "preso" e "cadeia'', mas não obteve sucesso nas respostas. Na terceira tentativa, sem escutar a resposta certa, Eduardo deu a dica: "Lula". A ideia era que a participante associasse o nome do ex-presidente à expressão "Lula Livre", declarada por seus apoiadores.
Marcelo de Carvalho, 57, quem apresenta o programa, ainda comentou que "se ela fosse de esquerda, acertava". "Isso vai entrar para os anais da televisão: 'Eduardo Bolsonaro dá a dica 'Lula' para 'Livre'", completou Carvalho.