Dupla é condenada a pagar R$ 20 mil a motorista após acusação de dopagem

Justiça de São Paulo decidiu que duas passageiras, acusadas de danos morais, deverão pagar indenização de R$ 10 mil cada uma a um motorista do aplicativo Uber após ter acusado o trabalhador de tentar dopá-las. A informação foi revelada inicialmente pelo portal Jota e confirmada pela reportagem.

O caso aconteceu em 17 de novembro de 2021 e cabe recurso Crédito: VLADIMIR GAPPOV/ Freepik

Nas redes sociais, elas acusaram o motorista de tentar dopá-las com substância tóxica durante a viagem no aplicativo, segundo despacho judicial. No entanto, a substância era álcool com essência de canela para higienização das mãos das passageiras, conforme relatou o motorista, que anexou laudo de perícia técnica comprovando o fato ao processo.

A decisão foi proferida pela juíza Andrea Aparecida Nogueira Amaral Roman. O caso aconteceu em 17 de novembro de 2021 e cabe recurso. Segundo a decisão, o motorista relatou à Justiça que conduzia as duas mulheres no carro e ofereceu álcool com essência de canela. Ele diz que o produto é "manuseado por sua mulher com procedência de compra".

Mais adiante, uma das passageiras desceu do veículo e começou a tirar fotos do carro. Logo depois, o motorista se deparou com as postagens nas redes sociais o acusando de ter tentado dopar as duas passageiras. No entanto, a polícia comprovou que o produto era álcool 70% com essência de canela, sem substâncias tóxicas, segundo a juiza. Ela afirmou, nos autos, que o motorista apresentou laudo do Instituto de Criminalística.

As duas mulheres pediram a improcedência da ação. Uma delas diz ter sido "vítima de importunação", segundo o despacho, e que não divulgou nome do motorista nem dados do veículo. Ela afirmou querer "alertar outras pessoas". A outra mulher, sempre segundo despacho judicial, afirmou que registrou boletim de ocorrência sobre o caso e que o processo deve ser suspenso até que nova perícia apure os fatos.

A juiza Andrea Aparecida Nogueira Amaral Roman escreveu em sua decisão que "aqui não se discute se houve algum xingamento ou crítica, mas sim a veracidade dos fatos, pois as requeridas deveriam primeiro ter buscado as vias próprias para a obtenção do seu direito, mediante a certeza dos fatos, antes de realizar postagens que denegrissem a imagem do autor".

"A conduta das requeridas foram desmedidas, abusivas e manifestamente ilegais, tendo em muito extrapolado a preocupação com o bem-estar de terceiros desconhecidos, mas expressaram uma fúria, para adentrar no propósito injustificável e inaceitável de denegrir a imagem e reputação do autor aos integrantes da sociedade local, sem provas concretas", concluiu a juíza.