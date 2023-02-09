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Milionários

Duas apostas de SP vão dividir prêmio de R$ 153 milhões da Mega-Sena

As duas apostas, feitas em São Paulo, acertaram as seis dezenas e vão dividir o valor do prêmio principal; confira os números sorteados
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

09 fev 2023 às 08:03

Publicado em 09 de Fevereiro de 2023 às 08:03

Os números sorteados neste sábado foram 02, 09, 34, 49, 51, 55
Duas apostas de SP vão dividir prêmio de R$ 153 milhões da Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr. | Agência Brasil
O prêmio de R$ 153 milhões do concurso 2.562 da Mega-Sena será dividido entre duas apostas, uma feita em São Paulo e outra em Piracicaba (SP). Cada uma vai pagar um prêmio de R$ 76,4 milhões.
A aposta de São Paulo foi um jogo simples feita na Lotérica Pinheiros da Sorte e de Piracicaba, também do tipo simples, foi feita na Loteria Ideal.
O sorteio foi realizado nesta quarta-feira (8), no Espaço da Sorte, localizado na cidade de São Paulo. As dezenas sorteadas foram: 06 - 12 - 32 - 44 - 51 - 57.
A quina registrou 226 apostas vencedoras; cada acertador vai receber R$ 45.102,73. A quadra teve 14.672 apostas ganhadoras, cada apostador receberá o prêmio de R$ 992,48. No Espírito Santo, seis apostas simples acertaram as cinco dezenas.
O próximo sorteio será realizado no sábado (11) e a estimativa é de um prêmio de R$ 3 milhões.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

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