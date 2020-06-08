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Covid em São Paulo

Doria promete entregar mais mil respiradores até o final do mês de junho

O governador de São Paulo afirmou nesta segunda(8) que ainda nesta semana serão entregues 830 respiradores para hospitais em todo o estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2020 às 14:14

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 14:14

O Governador do Estado de São Paulo João Doria
O Governador do Estado de São Paulo João Doria Crédito: Governo do Estado de São Paulo
João Doria (PSDB), governador de São Paulo, prometeu que o estado entregará mais mil respiradores pulmonares até o final do mês de junho.
Doria afirmou nesta segunda-feira (8) que ainda nesta semana serão entregues 830 respiradores para hospitais em todo o estado.
"Cada respirador entregue significa um novo leito de UTI aberto", afirmou.
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Segundo o governador, São Paulo dobrou o número de leitos de tratamento intensivo para Covid-19 desde o início da pandemia, chegando a 7.800 com os respiradores desta semana.

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