O governador João Doria pede desculpas e reconhece erro de viagem a Miami Crédito: Reprodução Twitter

O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), foi às redes sociais se desculpar pela viagem que fez a Miami, nos Estados Unidos, após o anúncio de aumento nas medidas de distanciamento social, colocando todo o Estado na fase vermelha, a mais restritiva, durante o Natal e o ano-novo. Numa mensagem de vídeo, Doria diz reconhecer o erro pela viagem.

"Antes de explicar a você as razões da viagem e do meu retorno, quero transmitir aqui minhas desculpas", disse Doria no vídeo publicado na tarde desta quinta-feira na sua conta do Twitter. "Desculpas àqueles que imaginaram que eu estivesse aqui deixando a cidade, o Estado de São Paulo, depois de medidas restritivas para desfrutar uma vida confortável, com menos restrições, em Miami."

Meu pedido de desculpas aos brasileiros de SP. Reconheço o erro e esclareço a viagem que fiz aos Estados Unidos. Já de volta a São Paulo em menos de 24 horas, reassumo o Governo do Estado. pic.twitter.com/zc4qqDgZEH — João Doria (@jdoriajr) December 24, 2020

Segundo Doria, não houve essa intenção. "Não houve esse gesto de pouca responsabilidade da minha parte, mas mesmo assim peço desculpas", afirmou o governador. "Eu não tenho compromisso com erro, e sempre que cometer um erro eu serei o primeiro a reconhecer e pedir desculpas."

O governador já tinha anunciado na última segunda-feira (21), que tiraria uma licença de dez dias durante coletiva. A viagem logo foi cancelada após a divulgação pela Secretaria de Comunicação do Estado de que o vice-governador Rodrigo Garcia, que assumiria o cargo interinamente a partir de ontem (23), tinha testado positivo para covid-19. Ainda na sexta-feira, poucos momentos depois da divulgação do teste positivo do vice-governador, Doria anunciou pela sua página no Twitter que estava cancelando sua licença.

Doria explicou que a viagem havia sido planejada para atender convites para participar de duas conferências na Flórida que havia recebido há muitos meses e que, na época, não pode atender. Assim, programou a viagem para o dia 22 de dezembro.

A saída de Doria foi logo após o anúncio de que o Estado voltaria para a fase vermelha de restrições durante os dias 25, 26, 27 de dezembro e 1,2 e 3 de janeiro.

Criticado pelo timing da viagem o governador defendeu que não passou de uma "infeliz coincidência".

"Nós não impomos decisões nem monitoramos decisões do Centro de Contingência, eles têm total autonomia. E no dia 22, às 12h45 eles determinaram medidas mais restritivas aqui no Estado de São Paulo, e acertadamente, corretamente. Nós temos que limitar a expansão do vírus para proteger vidas, e obviamente nós apoiamos essa iniciativa", disse Doria. "Mas a viagem que tinha programado com a minha esposa para esses dez dias de descanso e as duas palestras que eu tinha em Miami já estava programada para o mesmo dia. Uma triste, e nesse caso, infeliz coincidência."