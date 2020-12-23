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São Paulo

Doria cancela licença após vice testar positivo para Covid-19

O governador de São Paulo, que viajou com a família para Miami, retorna para a cidade e desejou pronta recuperação a Rodrigo Garcia (DEM).
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2020 às 16:12

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 16:12

Governador de São Paulo, João Doria
Governador de São Paulo, João Doria Crédito: Flickr Governo do Estado de São Paulo
governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou na tarde desta quarta-feira (23), ter cancelado o período de férias de 10 dias que passaria com a esposa durante as festas de fim de ano. Com isso, Doria retoma as funções de governador que havia passado interinamente ao vice, Rodrigo Garcia (DEM).
O comunicado foi feito após Garcia testar positivo para a Covid-19 nesta quarta-feira, segundo informações da Secretaria de Comunicação do Estado. Conforme informou a secretaria, o vice-governador cumpriria agenda virtual de trabalho.

CRÍTICAS 

Nas redes sociais, o governador João Doria foi alvo de opositores pela licença de dez dias. O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente da República, adversário político do tucano, disse pelo Twitter: "Doria embarcou de madrugada para Miami". "Não teria problema nenhum, se não fosse o fato dele decretar restrições em SP para o Natal", complementou.

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